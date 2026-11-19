HASTALARA, YARALILARA VE ANNELERE DESTEK Türkiye Diyanet Vakfının insani yardım faaliyetleri sağlık alanında da devam ediyor. Bu kapsamda ihtiyaç sahiplerine işitme cihazı, tekerlekli sandalye ve koltuk değneği temin ediliyor. Gazze ve Mısır'da tedavi gören Filistinlilerin cerrahi müdahale ve ilaç ihtiyaçlarının karşılanmasına da katkıda bulunuluyor.