Türkiye'den Gazze'ye uzanan yardım eli! TDV ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmıyor
Soykırımcı İsrail'in saldırıları ve uyguladığı abluka nedeniyle Gazze'de derinleşen insani krizin etkilerini hafifletmek için çalışmalarını sürdüren Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ihtiyaç sahibi Filistinli ailelere gıda paketleri ulaştırdı. Vakıf, 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam 69 milyon dolar değerinde insani yardım gerçekleştirirken, farklı yardım faaliyetleri kapsamında 17 milyon 500 bin 982 kişilik destek sağladı.