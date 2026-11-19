Yeni NX’in kabini, “Clean x Tech” tasarım yaklaşımıyla sadeliği ileri teknolojiyle buluşturuyor. Yeni Lexus ES ve TZ’den ilham alan yatay ön konsol, daha ferah bir atmosfer oluşturuyor. Aynı eksende konumlandırılan 12.3 inç dijital gösterge paneli ve 14 inç multimedya ekranı, sürücünün bilgilere kolayca ulaşmasını sağlıyor. Kullanıcı elini yaklaştırdığında aydınlanan ve dokunulduğunda fiziksel geri bildirim sunan gizli kumandalar ise sade tasarımda bütünlük sağlıyor. Avrupa’da ilk kez sunulacak Lexus Sensory Concierge teknolojisi, aydınlatma, müzik, iklimlendirme, koltuk sıcaklığı ve kabin kokusunu uyum içinde yöneterek kişiselleştirilmiş bir ortam sunuyor. Üç deneyim modu, 50 farklı aydınlatma tonu ve Givaudan iş birliğiyle geliştirilen kokular sayesinde Lexus’un Omotenashi misafirperverlik anlayışı, her yolculukta farklı bir atmosferle hayat buluyor.