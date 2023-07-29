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Dünya Çin şokta! Bu saatten sonra buna çok kızacak! ABD'den tehlikeli hamle: Tayvan'a milyon dolarlık dev destek! Açıkladı
Dünya

Çin şokta! Bu saatten sonra buna çok kızacak! ABD'den tehlikeli hamle: Tayvan'a milyon dolarlık dev destek! Açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-07-29 08:35:00 - 2023-07-29 09:31:06
Çin şokta! Bu saatten sonra buna çok kızacak! ABD'den tehlikeli hamle: Tayvan'a milyon dolarlık dev destek! Açıkladı

ABD'den Çin'i kızdıracak çok büyük bir hamle geldi. Bu saatten sonra hiç bir şey eskisi gibi olmayacak ! ABD, kendi envanterinden Tayvan'a tam 345 milyon dolarlık askeri yardım paketi gönderecek. Çin'in ABD'nin bu tehlikeli hamlesine ne tepki vereceği merak konusu oldu. ABD, kendi envanterinden Tayvan'a 345 milyon dolarlık askeri destek sağlayacak

ABD Başkanı Joe Biden, yayımladığı başkanlık genelgesiyle Çin'i kızdıracak bir kararı imza attı. ABD ordusu kendi envanterinden Tayvan'a 345 milyon dolarlık askeri yardım yapacak. Askeri pakette, savunma malzemelerinin yanı sıra askeri eğitim ve öğretimini kapsayan içerikler var.

Paketin detaylı içeriğine ilişkin ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) henüz bir açıklama yapılmazken, Tayvan'a verilen bu desteğe Çin'in çok sert tepki göstericeğine dair yorumları yapılıyor. ABD'li birçok milletvekili Tayvan'a silah satışı konusunda yönetime baskı yapıyordu.

ÇİN VE TAYVAN GERİLİMİ

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından çıkan gerilim halen devam ediyor.

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