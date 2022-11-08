Çin savaşa hazırlanıyor! Çin-Tayvan sorunu: Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin savaşa hazırlanmaya odaklanacak

Çin-Tayvan sorunu

Çin devlet televizyonu CCTV'ye göre 'ülkenin güvenliğinin giderek daha istikrarsız ve belirsiz hale gelmesinden ötürü Çin'in savaşa hazırlanmaya odaklanacağını' duyuran Devlet Başkanı Şi Cinping, 'Pekin'in askeri eğitimini ve herhangi bir savaşa hazırlıklı olma halini kapsamlı şekilde güçlendireceğini' belirtti.

Şi'nin geçen ayki açıklamasında da 'daha hızlı askeri gelişme, teknolojide 'kendine güven ve güç' ve Çin'in yurtdışındaki çıkarlarının savunulması' vurgusu vardı.

Bu açıklamalar dizisi, Ukrayna krizinin gölgesinde ABD ile Çin arasında Tayvan geriliminin tırmandığı dönemde geldi. Washington birbiri ardında Pekin'i provoke eden Tayvan hamleleri yaparken, geçen ay ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 'Çin'in Tayvan'la birleşmeyi daha önce beklenenden çok daha hızlı bir takvim içinde gerçekleştirmeye çalıştığını' ileri sürdü.

Washington, hem ekonomik savaş açtığı hem Tayvan, Hong Kong, Uygurlar üzerinden baskı uygulamaya çalıştığı Çin'e Ukrayna krizi bağlamında Rusya'yı desteklediği savıyla günah keçisi muamelesi de yapıyor. Bu ortamda Şi, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasından beri Mao Zedung'dan sonra görev süresi üçüncü döneme uzatılan ilk Çin Komünist Partisi (ÇKP) Genel Sekreteri ve dolayısıyla Devlet Başkanı oldu. Buna vesile olan geçen ayki ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nde Tayvan'la yeniden birleşme sözü verildi.

Şi'nin Kongre'deki konuşmasında, 'Tayvan'ın ana kara ile birleşmesini tamamlama' sözü verdiği bölüm en uzun alkışı aldı. 'ÇKP'nin Tayvan sorununun çözümü ve ülkenin birliğinin yeniden sağlanmasına yönelik stratejisinde kararlı olması gerektiğini' belirten Şi, "Güç kullanmayı dışlamıyoruz, ayrılıkçı hareketleri durdurmak için gereken her türlü tedbiri alacağız" dedi. 'Tayvan sorununun çözümünün Çin halkının meselesi olduğunu, kararı Çin halkının vereceğini, bu konuda dış müdahalenin kabul edilemez olduğunu' vurguladı.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin, Ekim ayında ithalatını 43.14 milyon ton ham petrol ile beş ayın zirvesine çıkardı.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin, ülkenin gümrük servisi tarafından Pazartesi günü yayınlanan verilere göre, Ekim ayında 43.14 milyon ton ham petrol satın alarak günde 10,2 milyon varile denk geldi. Ekim petrol ithalatı, Eylül ayına göre %4 daha fazla ve Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bloomberg tarafından derlenen tanker izleme verilerine göre, hareketin etkisi birkaç ay boyunca ham petrol ithalat verilerinde görünmeye devam edecek ve Ekim ayında Çin'e gönderilen yaklaşık 9,3 milyon varil, Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviye olacak.

Eylül ayında Pekin, ilk çeyreğe çevrilebilecek 15 milyon tonluk yıllık bir kota yayınlayarak rafine petrol ürünleri ihracatını artırmak için harekete geçti.