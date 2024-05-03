Çin roketi Ay'ın karanlık yüzeyine fırlatıldı! 53 gün sürecek yolculuk

Çin, dünyada bir ilk olarak, Ay'ın karanlık tarafından örnekler toplamak için bir araştırma başlattı.

Chang'e-6 sondasını taşıyan insansız bir roket, Wenchang Uzay Fırlatma Merkezi'nden yerel saatle 17:27 civarında (10:27 BST) fırlatıldı. 53 günlük görev, analiz için Dünya'ya yaklaşık iki kilogram ay örneği getirmeyi amaçlıyor.

Ayın karanlık tarafı nedir?

Roket Ay'ın Dünya'ya dönük olmayan tarafından yeniden Dünya'ya döndürülmeye çalışılacak. Ay'ın karanlık tarafı denmesinin sebebi Güneş ışınlarını yakalamadığı için değil, Dünya'dan görülemediği için Ay'ın karanlık yüzü olarak tanımlanıyor. Daha fazla krater içeren, daha kalın, daha eski bir kabuğa sahiptir ve bunlar, yakın tarafa göre eski lav akıntıları tarafından daha az kaplanmıştır.

Bilim adamları, bunun Ay'ın nasıl oluştuğuna ışık tutmaya yardımcı olacak materyallerin toplanmasını daha mümkün hale getirebileceğini umuyor.

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53 gün analiz yapacak

53 günlük görev, analiz için Dünya'ya yaklaşık iki kilogram ay örneği getirmeyi amaçlıyor.