Çin piyasasında sahte altın krizi!

Çinli tüketicilerin altına olan ilgisinin artmasıyla Uzak Doğu devindeki dolandırıcılara da gün doğdu. Çin hükümeti gerçek altının sahtesinden ayırt edilmesi için tüketicilere altın alım kılavuzu paylaştı

Küresel piyasalarda altın fiyatlarının yükselişi altının en büyük alıcısı olan Çin’de dolandırıcılıkların da artmasına sebep oldu. Çin devlet verilerine göre binlerce Çinli internet üzerinden 24 ayar altın satın almaya çalışırken dolandırıldı.

Finansgundem com’un derlediği bilgilere göre altının en saf hali olarak bilinen 24 ayar altın küresel piyasalarda 999 altın olarak da adlandırılabiliyor. Zira altının en saf halinin içeriğinde %99,9 altın elementi bulunuyor.

CNBC haberine göre Çin Piyasa Araştırmaları Grubu Genel Müdürü Shaun Rein “Sahte altın Çin’de büyük bir sorun haline geliyor. Zira çok sayıda Çinli tasarruflarını altına yatırmak istiyor” dedi.

Çin 2023’te Hindistan’ı geride bırakarak dünyanın en büyük mücevher altın alıcısı haline geldi. Külçe altın alımını destekleyen en büyük talepse tüketici tarafından geliyor. Dünya Altın Konseyi'nden alınan verilere göre, Çinli tüketiciler geçen yıl 2022'ye göre %10'luk bir artışla 603 ton altın takı satın aldı.

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Rein, "Altına olan talep, sofistike olmayan Çinli tüketiciler ve 24 ayar ile daha düşük kaliteli altın arasında ayrım yapamayan yatırımcılardan gelmesiyle birleştiğinde dolandırıcılara da fırsat doğdu " açıklamasında bulundu.

Altın dolandırıcılığı ile ilgili uyarılar yerel medyada ve teknoloji devi Sina’nın tüketici hizmetleri platformu Heimaou Tousu gibi tüketici koruma platformlarında yer aldı. E-ticaret platformu Taobao’da 1.985 Çin Yuanı (yaklaşık 280 dolar) karşılığında beş altın kolye satın aldığını bildiren bir kullanıcı alev testi yaptıktan sonra altının sahte olduğunu öğrendiğini söyledi.

Sahte altın alev ile temas ettiğinde koyulaşır veya yeşilimsi bir renk ortaya çıkarır. Saf altın ise ısıya maruz kaldığında daha parlak hale gelir.

Başka bir kullanıcı, internet perakendeci Pinduoduo'dan satın aldığı altın bir ürünü şikayet etti. Kullanıcı, değerlendirme için ürünü bir kuyumcuya getirdiğini ve sahte olduğunun söylendiğini iddia etti.

Taobao ve Pinduoduo, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Sahte altın nasıl anlaşılır?

Çin hükümeti tüketicileri dolandırıcılardan korumak amacıyla, altın takıların gerçekliğinin nasıl belirleneceğine dair kılavuz ve yönergeler yayınladı.

Altının yere atıldığında çıkardığı sesi dinlemek veya altının üzerine nitrik asit damlatmak önerilen yöntemler arasında. Nitrik asit mücevherle temas ettiğinde yeşil bir renk ortaya çıkıyorsa bu durum nesnenin altın değil sıradan bir metalden yapılmış olduğunu veya altının sadece kaplama için kullanıldığını gösteriyor. Kılavuzda mücevherin hiçbir tepki vermemesi halinde altının gerçek olduğunun anlaşılabileceği belirtiliyor.

Değerli metaller araştırmaları danışmanlık firması Metal Focus’un kurucu ortağı olan Nikos Kavalis altından tanıyan bir tüketicinin ağırlığından ve hacminden altının sahte olup olmadığını anlayabileceğini de belirtiyor.

Kavalis, “Tasarımına bağlı olarak sahte mücevherleri sertliğinden ayırt etmek de mümkün olabilir 999 altın çok yumuşaktır” dedi. Bununla birlikte açıklayıcı işaretlerin ve testlerin yanı sıra birinin sahta altın satıp satmadığını kesin olarak anlamanın yine de zor olabileceğini sözlerine ekledi.

Kavalis, "Bir tüketicinin kendini korumak için yapabileceği en önemli şey, ister internet üzerinden isterse de mağazada olsun, saygın satıcılardan alım yapmaktır " dedi.