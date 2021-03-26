Çin ordusuna ait helikopter düştü

CGTN tarafından paylaşılan videoda, motor arızası ve düşük performans nedeni ile düşen taarruz helikopterinin tam anlamıyla parçalandığı görüldü. Global Defense Corp’tan da aktarıldığı üzere yüksek dağlık araziler için uygun olmayan taarruz helikopterinin düşmesi sonucu 2 pilotun da öldüğü bildirildi.

Helikopterin "ABD menşeili AH-64 Apache’nin tersine mühendislik ile geliştirilen bir kopyası" olduğu hatırlatılan haberde, geliştiricilerin helikopterin güç yeteneklerini önceden tahmin edemedikleri belirtildi.

Uzmanlar, Çin Changhe Aircraft Industries Corporation tarafından yapılan hatalı hesaplama nedeniyle taarruz helikopterlerinin tamamen uygunsuz hale gelebileceğini düşünüyor. Bu durumun Çin Halk Cumhuriyeti’ni söz konusu taarruz helikopterlerinde bir modernizasyon işlemi gerçekleştirme veya tamamen kullanımdan kaldırma seçeneklerine zorladığı belirtiliyor. Z-10’un 2005, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında da farklı arıza sebepleri ile düştüğü bilinmektedir.

Z-10 taarruz helikopterlerinin yüksek irtifa denemelerinde başarısız olduğu da biliniyor. Çin, daha önce Pakistan’a Z-10 taarruz helikopteri satmak istemiş, ancak yüksek irtifa denemelerinde arka arkaya başarısız sonuçlar alınmıştı. Ardından Pakistan, Türkiye’den 30 adet T-129 taarruz helikopteri sipariş vermişti.

Z-10, Changhe Aircraft Industries Group (CHAIG) ve Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) için Çin Helikopter Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (CHRDI) tarafından geliştirilen bir Çin taarruz helikopteridir. İlk olarak 2003 yılında uçuşu gerçekleştirilen helikopterin öncelikle tanksavar ve muharebe alanı önleme görevlerinde kullanılması amaçlanmıştır. Silah yükü ADK-10 ve HJ-8 tanksavar füzeleri, TY-90 havadan havaya füze ve 30mm top içermektedir.