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Dünya Çin ordusu "casus asker"le sarsıldı!
Dünya

Çin ordusu "casus asker"le sarsıldı!

Çin ordusunda görevli bir askerin akıllı telefon üzerinden ailesi ve arkadaşlarına "devletin güvenliği ile alakalı belge ve askeri bilgileri deşifre ettiği" gerekçesiyle görevden atıldığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 02:18:00 -
Çin ordusu "casus asker"le sarsıldı!

Stratejik öneme sahip olan Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun Doğu Hareket Alanı Komutanlığı’nda görev yapan soyadı Chen olan askerin, akıllı telefon üzerinden ailesi ve arkadaşlarına devletin güvenliği ile alakalı belge ve askeri bilgileri sızdırdığı tespit edildi.

Doğu Hareket Alanı Komutanlığı yetkilileri, olayla ilgili açıklamalarda bulundu. 

Yetkililer, asker Chen’in askeri sırları telefonda mesajlaşma uygulamaları üzerinden tartışırken ve orduyla ilgili fotoğrafları, ailesi ve arkadaşlarıyla paylaşırken yakalandığını duyurdu.

Telefondaki oyunlar üzerinden mesajlaşma

Doğu Hareket Alanı Komutanlığı yetkilileri Chen’in izin almadan ikinci el cep telefonu satın aldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, Chen’in ayrıca telefonda çevrimiçi oyunlar oynarken askeri kimliğini de açığa çıkardığını kaydetti.

Yetkililer, Chen'in ordudan atıldığını açıkladıktan sonra asker ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

 

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