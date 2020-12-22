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Dünya Çin o Türk askerini konuşuyor! Albay Murat Alkan gündem oldu
Dünya

Çin o Türk askerini konuşuyor! Albay Murat Alkan gündem oldu

Çin'in Çongçing kentinde polisten kaçan bir zanlının yakalanmasına neden olan Albay Murat Alkan ülke gündemine oturdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 18:02:00 -
Çin o Türk askerini konuşuyor! Albay Murat Alkan gündem oldu

Çin’de polisten kaçan bir zanlının yakalanmasına yardım eden Türk askeri yetkilinin hareketi takdir edildi.

Çin basınındaki haberlere göre, ülkenin Çongçing kentinin Yücong bölgesine bağlı Hongyadong semtinde geçen hafta polisin peşinde olduğu bir zanlı kaçarken bir 'yabancı' tarafından çelme takılarak yere düşürüldü. Yere düşen zanlı polisler tarafından yakalandı.

Polisin zanlıyı yakalanmasına yardım eden "yabancı"nın, çalışma ziyareti dolayısıyla orada bulunan ve Pekin Büyükelçiliğinde İçişleri Bakanlığı Müşaviri olarak görev yapan Jandarma Kıdemli Albay Murat Alkan olduğu ortaya çıktı.

'Çok cesurca davrandı'

Haberlerde, olayın görgü tanıklarının Albay Alkan'ı öven ifadelerine yer verildi. Tanıklar, Albay Alkan'a yönelik "O çok hızlı tepki gösterdi ve çok cesurca davrandı" ifadesini kullandı.

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Yorumlar

atakan699

gündeme oturmus daha neler, bizimkiler hep hava pesinde,
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Muhittin Aydin

Biraksaydi belki bir sucu yoktu
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