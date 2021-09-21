Çin, Moğolistan’ı mera olarak kullanıyor!

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Çin’in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde yer alan 68 milyondan fazla meranın yenilenmesi için sübvansiyon verildi. Tarım ve hayvancılıktan sorumlu bölgesel yetkililer amacın, bu tutar ile son on yıl içinde aşırı otlatma yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan meraların yenilenmesi olduğunu belirttiler.

Moğolistan meraları geliştirilmeye çalışılıyor

Merkezi hükümet, tüm ülkedeki otlakların yenilenmesi için 2011 yılından beri sübvansiyon sağlıyor. Bu çerçevede, İç Moğolistan da yerel hayvancılığı desteklemek ve yetiştiriciliğin uygun koşullarda yapılmasını temin etmek için 45,5 milyar yuanı (7,03 milyar doları) aşkın miktarda sübvansiyonu burada hayvancılık yapanlara dağıttı. Bu yolla meraların yok olması engellendiği gibi bu otlakları yeterliliği etkinlikle korunabiliyor. Toplamda 27 milyon hektarlık bir çölleşmiş mera alanı yeniden kullanılmaya başlandı. Ayrıca bölgenin 41 milyon hektarlık bir mera alanı da dengeli bir ekosistem temelinde gerektiği gibi kullanıma sunuldu.