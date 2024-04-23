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Dünya

Çinlilerden yeni 'mitoz' bölünen drone: Tarihi hamle çok konuşulacak... Çin durmaksızın silahlanıyor

Yeniakit Publisher
2024-04-23 23:28:00 - 2024-04-24 01:15:09
Çinlilerden yeni 'mitoz' bölünen drone: Tarihi hamle çok konuşulacak... Çin durmaksızın silahlanıyor

Çinliler tarafından geliştirildi. Hedefi üzerine gelen drone sistemi bir anda altıya bölünüyor. Her biri farklı açıdan hedefine saldırıyor. Hava savunma sistemleri nasıl bir tepki verecek?

Adeta tek hücrelilerin mitoz bölünmesi gibi hedef üzerine geldiklerinde iki, üç hatta altı parçaya ayrılarak uçuşuna devam eden yeni nesil drone sistemleri Çinliler tarafından geliştirildi.

UASVision’ın haberine göre, sistem ticari drone imalatçısı DJI ile bir çok ortak malzeme kullanıyor. Hedef üzerine geldiğinde operatörün kumandası ile drone parçalara ayrılıyor. Sayısı 6’ya kadar artan bölünmüş drone’ların her birinin yalnızca bir kanadı var. Ancak normal bir drone gibi havada asılı kalabiliyor ve serbestçe hareket edebiliyor.

Drone’lar birbirleriyle iletişim kurabiliyor ve her biri bir görevi tamamlamak için komuta, keşif, izleme ve hatta bir saldırı başlatma gibi belirli bir rol oynayabiliyor.

Uzmanlar, bu teknoloji savaş alanını değiştirebileceğine dikkat çekiyor. Özellikle bu tür parçalara ayrılan drone sistemlerini takip ve önlem almak oldukça zor. Çünkü hava savunma sistemleri, yaklaşan drone sayısına göre planlama yapıyor. Bir anda sayıları artan drone’lar sistemi şaşırtabilmekte.

Olayın bir de psikolojik boyutu var. Bir anda sayıları artan drone saldırılarına karşı asker üzerinde nasıl bir etki oluşturacağı ise soru işareti.
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DJI, ABD yasağını aşmak için farklı bir yol deniyor

En son Ukrayna Savaşı’nda yaşandığı gibi bir çok drone sistemi sivil orjinli parçalar kullanıyor. Bunların başında da Çin merkezli DJI geliyor.

Bozulan ABD-Çin ilişkilerinin ardından ABD Ordusu 2017’de bir karar alarak aralarında DJI’ın da bulunduğu Çinli şirketlerin üretimi ürün ve teknolojinin kullanımına son vermişti. ABD Ticaret Bakanlığı ise 2020’de aldığı karar ile DJI’ı ihracat kısıtlama listesine eklemiş, Amerikan şirketlerini de uyarmıştı. Bu karar doğrultusunda kritik teknolojilerin Çin’e ihracatı durdurulmuştu.

DJI bu kısıtlamayı aşmak için yeni farklı markalar oluşturuyor. ABD merkezli kurulan şirketler üzerinden satış gerçekleştiriliyor. Bunlardan biri de DJI Air 3’e tıpatıp benzeyen Specta Air drone.

Specta Air’da görüntü olarak sadece DJI markasının kaldırıldığı görülüyor. Drone’nun uzaktan kumandası da aynı. Sistem DJI Fly uygulaması üzerinden çalışıyor.

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