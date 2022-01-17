Çin Merkez Bankası'ndan faiz kararı

PBoC'den yapılan açıklamada, bir yıl vadeli kredi faiz oranının yüzde 2,95'ten yüzde 2,85'e, yedi gün vadeli ters repo anlaşmalarındaki faiz oranının da yüzde 2,2'den yüzde 2,1'e düşürüldüğü bildirildi.

Banka böylece, Nisan 2020'den bu yana ilk kez bir yıl vadeli kredi faiz oranında indirime gitti. Bankanın bu hamlesi, ülkede açıklanan büyüme verilerinin hemen öncesinde geldi.

Bugün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yıllık yüzde 4 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Böylece Çin ekonomisinde 2020'de yüzde 9,8 düzeyinde gerçekleşen büyüme, geçen yılın tamamında ise yüzde 8,1 oldu.

Analistler, Çin ekonomisinin son çeyrekte güçlü ihracatın desteğiyle beklentilerin üzerinde büyüdüğünü, buna karşın verinin detaylarına bakıldığında zayıf tüketim ve emlak sektöründeki yavaşlamanın ekonomide soğumaya işaret ettiğini söyledi. Merkez bankasının faiz indirimleri ile ekonomiyi desteklediğine dikkati çeken analistler, tüketimi canlandırmaya yönelik adımların devamının gelebileceğini kaydetti.

Analistler ayrıca, geçen yılın aralık ayında zorunlu karşılık oranlarında ve politika faizinde indirime giden PBoC'nin, ekonomiyi desteklemeye yönelik faiz indirimlerine devam edebileceğini dile getirdi.

Çin ekonomisi 2021'de yüzde 8,1 büyüdü

Öte yandan Çin ekonomisi 2021'de yıllık yüzde 8,1 büyüme kaydetti.

Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2021'in son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 büyüdü.

GSYH, 2021 sonu itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 8,1 artarak 114,37 trilyon yuana (yaklaşık 18 trilyon dolar) ulaştı.

Çin ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 18,3, ikinci çeyreğinde yüzde 7,9 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 büyümüştü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkisinde geçen 2020'nin ardından bir toparlanma yılı olarak görülen 2021'in ilk yarısındaki büyüme ivmesinin yılın ikinci yarısında azalması dikkat çekti.

Kişi başına GSYH dünya ortalamasını geçti

Bu arada NBS, kişi başına düşen GSYH'nin 12 bin 551 dolara ulaşarak dünya ortalamasını geçtiğini, Dünya Bankası sınıflandırmasına göre "yüksek gelirli ülkelere" yaklaştığını bildirdi.

Çin ekonomisi, 17 Aralık 2021'de revize edilen verilere göre, 2020'de yüzde 2,2 büyüme kaydetmişti.

Pekin yönetimi 2021 için "yüzde 6'ın üzerinde" büyüme hedefi koymuştu.