Çin Merkez Bankası, üç ay içinde 2. kez faiz indirdi!

Çin Merkez Bankası, sürpriz bir karar ile son üç ayda ikinci kez politika faizlerinde indirime gitti. Çin Merkez Bankası'nın beklenmeyen kararı piyasalarda şaşkınlık yarattı.

Çin Merkez Bankası, ekonominin desteğe ihtiyacı olduğunu değerlendirerek beklenmedik bir şekilde faiz indirimine gitti.

Çin Merkez Bankası (PBOC) Salı günü beklenmedik bir şekilde üç ay içinde ikinci kez politika faizlerini indirdi.

3 AYDA İKİNCİ KEZ FAİZ İNDİRİMİ

Çin Merkez Bankası, 401 milyar yuan (55,25 milyar dolar) değerindeki bir yıllık orta vadeli borç verme tesisi (MLF) kredilerinin faiz oranını yüzde 2,65'ten 2,50'ye düşürdüğünü açıkladı. Bu, 2020 yılından bu yana yapılan en büyük faiz indirimi oldu. PBOC, Haziran ayından da faizi 10 baz puan indirmişti. Ekonomistler faizin sabit kalacağını tahmin ediyorlardı.

Merkez bankası ayrıca yedi günlük ters repo yoluyla 204 milyar yuanlık bir ters repo işlemi gerçekleştirdi ve borçlanma maliyetlerini yüzde 1,9'dan yüzde 1,8'e düşürdü.

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