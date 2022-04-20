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Ekonomi Çin Merkez Bankası değişikliğe gitmedi!
Ekonomi

Çin Merkez Bankası değişikliğe gitmedi!

Çin Merkez Bankası (PBOC), 1 yıl vadeli kredi ana faiz oranını (LPR) yüzde 3,70 ve 5 yıl vadeli kredi ana faiz oranını yüzde 4,60 seviyesinde tuttu.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 09:24:00 -
Çin Merkez Bankası değişikliğe gitmedi!

Çin Merkez Bankası (PBOC), hane halkları ve şirketler için kredi gösterge faiz oranını değiştirmedi.

Çin MB, 1 yıl vadeli kredi ana faiz oranını (LPR) yüzde 3,70 ve 5 yıl vadeli kredi ana faiz oranını yüzde 4,60 seviyesinde tuttu.

Ekonomistlerin büyük bölümü de Çin MB'nin faiz oranını değiştirmeyeceğini öngörüyorlardı.

PBOC, geçen hafta piyasada artış beklentilerine rağmen orta vadeli likidite kolaylığı (MLF) için 1 yıl vadede faiz oranını da yüzde 2,85 olarak tutmuştu.

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