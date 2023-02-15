Çin menşeli kameralar vekil ofislerinden kaldırılıyor... Peki Amerikan teknolojisi ne olacak?

Yerel basındaki haberlere göre, Maliye Bakanlığı yetkilileri, Çinli teknoloji şirketleri Hikvision ve Dahua tarafından geliştirilen ve üretilen güvenlik kameralarının kurulu olduğu 65 ofis olduğunu söyledi.

Kameraların güvenlik endişeleri nedeniyle kaldırılmaya başlandığını belirten yetkililer, 45 ofiste halihazırda kurulu olan güvenlik kameralarının dahili iletişim sistemleriyle birlikte kaldırılacağını aktardı.

Bu işlemin bir "ihtiyati tedbir" olduğu kaydedildi.

Savunma Bakanlığı da kameraların kaldırılacağını bildirmişti

Avustralya Savunma Bakanlığı, 9 Şubat'ta Çinli teknoloji şirketlerinin ürettiği tüm kameraları "güvenlik endişesi" nedeniyle binalarından kaldırılacağını bildirmişti.

Hikvision ve Dahua tarafından geliştirilen ve üretilen en az 913 kamera, dahili telefon, elektronik giriş sistemi ve video kayıt cihazının, Savunma Bakanlığının yanı sıra Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı da dahil hükümetin birçok binasında kullanıldığı belirtiliyor.

ABD, Kasım 2022'de ulusal güvenlik endişesi nedeniyle aralarında 5 Çinli teknoloji firmasından "yeni iletişim ekipmanlarının" ithalatını ve bunların ülkede satışını yasaklamıştı.

Ürünlerinin ithalatı ve ülkede satışı yasaklanan teknoloji şirketleri arasında Huawei'nin yanı sıra ZTE, Hikvision, Dahua ve Hytera de yer aldığı belirtilmişti.

Avustralya daha önce Çinli firmalar Huawei ve ZTE'nin 5G ürünlerinin kullanımını da yasaklamıştı.

Kaynak: Euronews