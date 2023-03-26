Çin kurdu! Tam 1 milyar 407 milyon kişilik
Çin Ulusal Kanser Merkezi tarafından açıklanan verilere göre, Çin’de her yıl yaklaşık 4 milyon 60 bin yeni kanser vakası tespit edilirken, 2 milyon 410 bin kişi bu hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor. Çin’de kanser hastalığında 5 yıllık sağ kalım oranı yüzde 40,5’e yükseldi. Bu oran, 10 yıl önce yüzde 30,9’du.
Çin Uluslararası Radyosu haberinde aktarılan verilere göre Çin, 1 milyar 407 milyon kişiyi kapsayan bir kanser kayıt sistemi kurdu. Bu sistemle tümör insidansı, kansere yakalananların hayatta kalma ve ölüm oranları gibi veriler toplanırken, kanser araştırmalarına, kanserin önlenmesi ve tedavisine veri desteği sağlanıyor.
Aynı zamanda, Çin vatandaşları için kanser önleme ve kontrol eylemi başlatıldı. Ülke, eyalet, şehir ve ilçe düzeylerindeki dört seviyeli sistem iyileştirilirken, 31 eyaletteki bin 400’den fazla kamu hastanesinde ilaç, klinik tanı ve tedavi verilerinin raporlanma sistemi güçlendiriliyor.