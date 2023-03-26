Çin kurdu! Tam 1 milyar 407 milyon kişilik

Çin Uluslararası Radyosu haberinde aktarılan verilere göre Çin, 1 milyar 407 milyon kişiyi kapsayan bir kanser kayıt sistemi kurdu. Bu sistemle tümör insidansı, kansere yakalananların hayatta kalma ve ölüm oranları gibi veriler toplanırken, kanser araştırmalarına, kanserin önlenmesi ve tedavisine veri desteği sağlanıyor.

Aynı zamanda, Çin vatandaşları için kanser önleme ve kontrol eylemi başlatıldı. Ülke, eyalet, şehir ve ilçe düzeylerindeki dört seviyeli sistem iyileştirilirken, 31 eyaletteki bin 400’den fazla kamu hastanesinde ilaç, klinik tanı ve tedavi verilerinin raporlanma sistemi güçlendiriliyor.