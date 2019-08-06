Çin karıştı! Hükümet açıklama yaptı

Çin Devlet Konseyi Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi Sözcüsü Yang Guang, Hong Kong Özel İdari Bölge hükümeti ve liderini kararlılıkla desteklediklerini belirterek, protesto gösterilerinde suç işleyenlerin cezalandırılacağı uyarısında bulundu.

Yang Guang, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı son 2 aydır süren gösterilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yang, Pekin yönetiminin Hong Kong'da hukukun üstünlüğünü, Baş Yönetici Carry Lam'i ve polisini kararlılıkla desteklerini kaydetti.

Hong Kong'da son iki aydır düzenlenen protestoların toplanma, yürüyüş ve gösteri özgürlüğünü aştığını ve aşırı şiddet ve yıkıcılığını artırdığını savunan Yang, radikal küçük bir grup göstericinin tuğla, demir çubuk ve yanıcı maddelerle polisi hedef aldığını söyledi.

Yang, "Bu eylemler Hong Kong polis memurlarına ve kent sakinlerinin hayatına ve mülk güvenliğine ciddi derecede zarar verdi. 139’u polis olmak üzere 461 kişi şiddetli çatışmalarda yaralandı." diyerek, bazı radikallerin Çin ulusal amblemine zarar verdiğini ve bayrağını indirdiğini hatırlattı.

"Şunu açıkça belirtmek gerekir ki Hong Kong’daki kargaşada bazı radikal unsurlar ön safta. Yanlış yönlendirilen ve sürüklenen vatandaşlar ortada ancak perde arkasında ise Hong Kong’un içinde ve dışında radikal şiddet suçlularını destekleyen 'Çin karşıtı kargaşa güçleri' bulunuyor." ifadelerini kullanan Yang, perde arkasındakilerin, radikal şiddet unsurlarını desteklediğini, koordine ettiğini, yönlendirdiğini ve açık veya gizli şekilde fonladığını ileri sürdü.

Yang ayrıca Hong Kong’da gösterilerle Baş Yönetici Lam’in istifa ettirilemeyeceğine dikkati çekerek, Çin hükümetinin Hong Kong liderini sıkı bir şekilde desteklediğini ifade etti.

"Bazı vicdansız şiddet suçlularını ve onların arkasındaki kara elleri uyarmak istiyorum. Oynadıkları ateş kendilerini yakacak. Cezaları nihayetinde verilecek." şeklinde konuşan Yang, "şiddet suçlularının soğukkanlılığı zayıflık olarak algılamaması ve merkezi hükümetin kararlılığını hafife almaması" uyarısında bulundu.

Yang ayrıca Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHUK) ülke topraklarının her bir parçasını koruyacak güçte olduğuna işaret ederken, merkezi hükümetin Tek Ülke İki Sistem'in ilkelerine zarar verenleri cezasız bırakmayacağını vurguladı.

500'den fazla gözaltı

Hong Kong polisi, suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran tasarıya karşı düzenlenen gösterilerde 9 Haziran'dan bu yana 82'si bugün olmak üzere 500'den fazla protestocunun gözaltına alındığını açıklamıştı. Gösterilerde polisin protestoculara karşı binden fazla göz yaşartıcı gaz ve çok sayıda plastik mermi kullanıldığı kaydedilmişti.

Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların, Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılara, adil olmayan yargı süreçlerine ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını taşıyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Tasarı askıya alınmıştır

Baş Yönetici Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını açıklamıştı.

Protestolara neden olan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

Gösterilerine devam eden protestocuların liderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etmişti.