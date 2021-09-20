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Dünya Çin karasuları ihlal etti! Gerilim patlak verdi
Dünya

Çin karasuları ihlal etti! Gerilim patlak verdi

Çin'e ait gemiler, Japonya'nın Minami Kojima adasının 26 kilometre doğusuna yaklaştı. Japonya kara sularının ihlal edilmesi gerginliği arttırdı..

Yeniakit Publisher
2021-09-20 07:56:00 - 2021-09-20 07:57:13
Çin karasuları ihlal etti! Gerilim patlak verdi

Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahına göre, Çin'e ait gemiler Japon ulusal kara sularını ihlal etti.

Söz konusu gemiler yerel saatle 10.00 sularında, tartışmalı bölgede Minami Kojima adasının 26 kilometre doğusuna yaklaştı.

Japonya Sahil Güvenliğinin bölgeyi terk etmeleri yönündeki uyarıları sonucu, Çin'e ait gemiler yerel saatle 11.40 civarında bölgeden ayrıldı.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre, Çin bandıralı gemiler tartışmalı Senkaku etrafında bu yıl 29. kez Japonya kara sularına girdi.

Tartışmalı adalar

Doğu Çin Denizi’nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

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