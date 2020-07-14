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Dünya

Çin kararını dünyaya duyurdu! ABD'yi sarsan F-35 gelişmesi

Çin ile ABD arasında yaşanan ticaret savaşı büyüyor. Asya ülkesi, ABD'nin Tayvan'a füze parçaları satışını onaylamasına misilleme olarak Lockheed Martin'e yaptırım uygulama kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 13:02:00 -
Çin kararını dünyaya duyurdu! ABD'yi sarsan F-35 gelişmesi

Çin, ABD'nin Tayvan'a füze parçaları satışını onaylamasına misilleme olarak Lockheed Martin'e yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Çin, ABD'nin Tayvan'ın Lockheed Martin tarafından üretilen savunma füzelerini yenilemesine yönelik muhtemel parça alımı anlaşmasını onaylamasına misilleme olarak şirkete yaptırım uygulayacağını açıkladı.

BloombergHT'nin haberine göre, Çin Dışişleri Sözcüsü Zhao Lijian, Salı günkü bir toplantıda söz konusu kararı açıkladı ve ilişkilerin daha fazla bozulmaması için ABD'nin Tayvan ile askeri ilişkilerini kesmesi gerektiğini ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı geçen hafta Tayvan'a daha önce satılan Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) füzelerinin yenilenerek 30 yıl daha kullanılmasını sağlayacak parçaların satışına ilişkin 620 milyon dolar tutarındaki askeri anlaşmayı onayladı.

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