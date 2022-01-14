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Dünya Çin İngiltere'nin 'ajan' uyarısını böyle tiye aldı: Çok fazla 007 filmi izlemişsiniz
Dünya

Çin İngiltere'nin 'ajan' uyarısını böyle tiye aldı: Çok fazla 007 filmi izlemişsiniz

Çin, İngiltere iç istihbarat teşkilatı M15'in İngiltere Parlamentosu'nda bir Çin ajanı olduğu konusunda uyarı geçmesiyle ilgili açıklama yaptı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin “Belki de bazı kişiler çok fazla 007 filmi izlemiş ve bu da gereksiz zihinsel çağrışımlara yol açmıştır” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 19:51:00 -
Çin İngiltere'nin 'ajan' uyarısını böyle tiye aldı: Çok fazla 007 filmi izlemişsiniz

Çin Dışişleri Bakanı, İngiltere iç istihbarat teşkilatı M15'in İngiltere Parlamentosu'nda bir Çin ajanı olduğu iddialarını reddetti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin ise düzenlediği basın toplantısında, James Bond kitabı ve film serisine atıfta bulunarak, “Belki de bazı kişiler çok fazla 007 filmi izlemiş ve bu da gereksiz zihinsel çağrışımlara yol açmıştır” dedi.

M15'ten parlamentoda 'Çin ajanı' uyarısı

İngiltere iç istihbarat teşkilatı M15, dün İngiltere Parlamentosu'nda Çin hükümeti tarafından görevlendirilen bir ajan olduğu uyarısında bulunmasının ardından Çin'den söz konusu ajan iddialarına yanıt geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, MI5'in uyarısı "bazı kişilerin özel varsayımlarına dayanan panik oluşturan açıklamalar" olarak nitelendirildi.

"Çok fazla 007 filmi izlemiş"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin ise düzenlediği basın toplantısında, James Bond kitabı ve film serisine atıfta bulunarak, "Belki de bazı kişiler çok fazla 007 filmi izlemiş ve bu da gereksiz zihinsel çağrışımlara yol açmıştır" dedi.

M15'in ajan olduğunu iddia ettiği Ching Kui Lee hakkında Çin Komünist Partisi Birleşik Ön Çalışma Departmanı adına hareket ettiği ifade edilmiş, Çin ve Hong Kong hükümetine rakamsal veri aktardığı belirtilmişti.

Öte yandan Lee, eski İngiltere Başbakanı Theresa May'den 2019 yılında Çin-İngiliz ilişkilerine katkısından dolayı ödül almış, eski Başbakan May'in selefi David Cameron ile 2015'te ve eski İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ile fotoğraf çektirmişti. İngiliz basını Lee'nin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 2019'daki İngiltere ziyareti sırasında özel konuk olarak yer aldığını açıkladı.

 

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