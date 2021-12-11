Çin ilk kez bu kadar net konuştu: Adaya gelen ABD birliklerini vururuz

"Çin'in Tayvan adasını ilhakına asla izin verilmeyeceğini" söyleyen Biden'ın güvenlik danışmanı Jake Sullivan'a Çin'in devlet medyasından cevap verildi.

Çin devlet medyası CGTN'nin haberine göre adaya gönderilen ABD birlikleri saldırıya uğrayacak. Dün bir kez daha Tayvan hava sahasına 13 savaş uçağı uçuran Pekin, basın aracılığıyla tehdit gibi sözler savurdu.

Global Times gazetesi başyazısında, ABD'nin Tayvan'ı Çin'e karşı savunmayı "ödeyemeyeceğini" söylendi.

Gazete, Sullivan'ı 'koca ağzını' kapatmaya ve 'ülkeniz için daha fazla utanç yaratmaktan' kaçınmaya çağırarak, bu tür tehditlerin inandırıcı olmadığını belirtti.

Gazetede yer alan "ABD, Tayvan adasını Çin anakarasını kontrol altına alacak bir piyon olarak görmeye ve hükümete yanlış sinyaller göndermeye devam ederse, durum kötüleşmeye devam edecek" ve "Tayvan sorununu zorla çözmek, Çin anakarası için kaçınılmaz ve tek seçenek olacak" ifadeleri dikkat çekti.

Basındaki tehdidi 13 uçakla yapılan hava tacizi destekledi

Çin, tehdidin altını çizmek için sekiz avcı uçağı ve iki nükleer yetenekli bombardıman uçağı da dahil olmak üzere 13 savaş uçağını Tayvan hava sahasına gönderdi.

Taipei, sortinin altı J-16 avcı uçağı, iki J-10 avcı uçağı, iki H-6 bombardıman uçağı, bir Y-8 casus uçağı, bir Y-8 denizaltısavar uçağı, bir KJ-500 casus uçağı içerdiğini söyledi.

Akşam