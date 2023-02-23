Çin ile Rusya arasındaki ABD’yi telaşlandıracak gelişme

Wang Wenbin, bugün düzenlenen basın toplantısında, mevcut uluslararası durumun karmaşık olduğunu ancak Çin-Rusya ilişkilerinin uluslararası durumun testinden geçtiğini ve olgun, dayanıklı ve istikrarlı olduğunu ifade etti.

Yeni dönemde Çin ile Rusya arasındaki kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının hiçbir zaman üçüncü bir tarafı hedef almadığını ve üçüncü bir taraftan gelen engellerden etkilenmeyerek geliştiğini kaydetti. Wang Wenbin, Çin ve Rusya’nın ortaklaşa desteklediği dünyanın çok kutuplulaşması ve uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesinin çağın gelişme eğilimine ve ülkelerin çoğunluğunun isteklerine uygun olduğuna işaret etti.

Sözcü Çin ve Rusya’nın her zaman gerçek çok taraflılığı savunduğunu ve uyguladığını ve uluslararsı durum nasıl değişirse değişsin Çin’in Rusya ile yeni tip büyük ülke ilişkilerinin sağlam gelişme ivmesini korumaya hazır olduğunu söyledi.

Wang Wenbin, iki tarafın Ukrayna konusunda derinlemesine görüş alışverişinde bulunduğunu aktardı.

Basında yer alan habere göre, Vladimir Putin, Wang Yi ile görüştüğünde, Çin ile Rusya arasındaki yıllık ikili ticaret hacminin 200 milyar ABD Doları’na ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

Wang Wenbin, konuyla ilgili soruyu yanıtlarken, Çin ve Rusya’nın ikili ekonomik ve ticari alanda normal iş birliğini ve alışverişi sürdürdüğünü hatırlattı.

Çin Gümrük Genel İdaresi tarafından 13 Ocak'ta verilen verilere göre, 2022’de Çin ile Rusya arasındaki ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 29,3 artarak 190,272 milyar ABD Doları’nı buldu. Bunlar arasında Çin'in Rusya'ya ihracatı yüzde 12,8 artışla 76,123 milyar ABD Doları olurken, Çin'in Rusya'dan ithalatı yüzde 43,4 artışla 114,149 milyar ABD Doları’na çıktı.