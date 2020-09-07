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Dünya Çin ile Hindistan arasındaki gerilim dinmiyor! S-300 yerleştirecekler
Dünya

Çin ile Hindistan arasındaki gerilim dinmiyor! S-300 yerleştirecekler

Çin'in gerilim yaşadığı Hindistan'ın sınır bölgesine Rus yapımı S-300 yerleştireceği öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 15:54:00 -
Çin ile Hindistan arasındaki gerilim dinmiyor! S-300 yerleştirecekler

Çin ve Hindistan, barış için Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi. Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ve Çinli mevkidaşı Vey Fınghı, Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısı çerçevesinde buluştu.

İki bakanın sınır bölgesinde artan gerilim için anlaştığı öne sürüldü.

Çin ile Hindistan arasındaki gerilime ilişkin yeni bilgiler geldi. Sina Haber Ajansı Cumartesi günü Çin ordusunun Hindistan sınırına Rus yapımı S-300 konuşlandıracağı bildirildi.

Makalede geçen bilgilerde, Hongqi-9 hava savunma füzesi konuşlandırılacağı da geçerken, bu mühimmatın Rus S-300 ve ABD Patriot hava savunma füze sistemine eşdeğer olduğuna dikkat çekildi.

Sina News tarafından hazırlanan rapor, Hindistan Savunma Bakanlığı'nın Çin sınırında yaşanan çatışmayı bildirmesinden birkaç gün önce geldi.

Hindistan bu gelişmeye ‘endişeleniyoruz’ şeklinde yorum getirdi.

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