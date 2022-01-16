Çin ile gerilim artınca harekete geçtiler! Asya ülkesinden Patriot kararı

Tayvan Savunma Bakanlığı'nın, bölgede Çin ile gerilimin artması nedeniyle ABD'den yeni Patriot hava savunma sistemleri almayı planladığı bildiriliyor.

Taiwan News'den aktarılan bir rapora göre, Patriot alımının 2025 veya 2026'da gerçekleşebileceği ifade edildi.

Ülkede 2011-2015 yılları arasında satın alınan toplam 7 Patriot sistemi konuşlu bulunuyor.

Bölgede Tayvan ile Çin arasındaki tarihi gerilim, Çin'in son yıllardaki kalkınma hamleleri ve ABD ile Pasifik bölgesinde yaşanan gerginlikler sonrasında farklı bir boyuta evrilmiş durumda.

Çin'in Tayvan'ın askerileşmesinden ve ABD ile yakınlaşmasından rahatsız olduğu ve adayı işgal etme planları yaptığı, ancak böylesi bir hamlenin Batı Pasifik'te daha büyük bir çatışmanın fitilini ateşleyebileceği düşünülüyor.

Kaynak: Mepa News