Çin için ekonomik son yaklaştı!

Nomura Holdings ekonomistleri pandemi kaynaklı tahribat nedeniyle ülke ekonomisi için 2022 büyüme tahminini yüzde 4,3'ten yüzde 3,9'a düşürdü. Kurum ikinci çeyrek büyüme tahminini de yüzde 3,4'ten yüzde 1,8'e çekti. Nisan ayındaki yüksek frekanslı verilerin kötüleşmesi ve birçok şehirde devreye alınan karantinaların lojistik sıkıntılara yol açması nedeniyle tahminlerin düşürüldüği belirtildi.

Ekonomistler Çin hükümetinin Sıfır Kovid politikasına yakın zamanda sonlandıracağına dair işaret görmediklerini belirtti.

Yüzde 3,9'luk büyüme tahmini gerçekleşirse 2020'deki pandemi dönemi hariç tutulduğunda 1990 yılından beri en kötü yıllık büyüme performansı kaydedilmiş olacak.

Bloomberg anketine katılan ekonomistler ise bu yıl ülkenin yüzde 5 büyümesini bekliyor. Çin hükümetinin büyüme hedefi yüzde 5,5 seviyesinde.

Nomura bu sene para politikasının destekleyici olacağını ve zorunlu karşılık oranlarında indirimin devamını bekliyor. Notta "Küresel piyasaların Rusya-Ukrayna çatışması ve Fed'e odaklandığını bu nedenle Çin'in yavaşlamasını göz ardı ettiğine inanıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Ülkede gösterge endeks CSI 300 yıl başından bu yana yüzde 18 geriledi. Çin para birimi de 6 ayın en düşük seviyesine indi.

Daha önce de UBS, Barclays, Standard Chartered ve Bank of America Çin için büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etmişti.