Çin Halk Cumhuriyeti Adalet Bakanı Türkiye'de
Çin Halk Cumhuriyeti Adalet Bakanı Fu Cınghua, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Cunghua, başkentte Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'le görüştü.29 Ağustos 2018 Çarşamba 13:16
Bakanlık'ta basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat süren görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.
Görüşmede, Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek de hazır bulundu.
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