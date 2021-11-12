  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Çin hakkında yeni iddia! Şimdi de F-35 yapıyor!
Dünya

Çin hakkında yeni iddia! Şimdi de F-35 yapıyor!

Çin'in Taklamakan Çölü'nde Amerika Birleşik Devletleri'ne ait uçak gemisi ve muhrip gemilerin maketlerini inşa ettirdiği iddia edilmişti. Çin'in şimdi de ABD'nin çok konuşulan savaş uçağı F-35'in maketini yaptığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 11:04:00 -
Çin hakkında yeni iddia! Şimdi de F-35 yapıyor!

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, askeri teknoloji dergisi Kanwa International Journal tarafından yayımlanan uydu görüntülerinde, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Füze Gücünün ülkenin kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki Korla Atış Üssü olduğu iddia edilen bölgede F-35 savaş uçaklarının maketleri tespit edildi.

Dergi, maketlerin, "Dong Fıng 16" (DF-16) ve "Dong Fıng 21C" (DF-21C) tipi orta erimli güdümlü füzeler için atış hedefi olarak kullanıldığını, dolayısıyla ABD'nin Japonya'daki hava üslerine yönelik tehdit mesajı verdiğini ileri sürdü.

1000 ila 2000 kilometreye kadar erimi olan füzelerin tüm Japonya'yı menziline alabileceğine dikkat çekilen haberde, PLA'nın bunu ABD Deniz Piyadelerinin Iwakuni Adası'ndaki hava üssüne "F35B", Japonya Öz Savunma Hava Kuvvetlerinin ise Misawa Hava Üssü'ne "F-35A" tipi uçakları yerleştirmesine tepki olarak yaptığı iddia edildi.

ABD'li uydu görüntüleme şirketi Maxar, 8 Kasım'da Çin'in kuzeybatısında Taklamakan Çölü olduğu ileri sürülen bölgede uçak gemisi ve muhrip gemi maketlerinin görüldüğü uydu fotoğraflarını yayımlamıştı. Bağımsız askeri düşünce kuruluşu ABD Donanma Enstitüsü, gemi tertibatı ve bazı silah sistemlerinin detaylarının seçildiği mavi renkteki maketlerin, atış hedefi olarak konumlandırıldığını, uçak gemilerini hedef alan güdümlü füzeleri test etmek için kullanıldığını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BİM'den asgari ücret önerisi
Ekonomi

BİM'den asgari ücret önerisi

Asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulunan BİM İcra Kurulu Üyesi Haluk Dortluoğlu "Türkiye'de ilk gelir vergisi dilimi yüzde 15, ikinc..
Temel Kotil'den çok konuşulacak
Teknoloji

Temel Kotil'den çok konuşulacak "ATAK-2" açıklaması: Ondan daha iyi olacak

"SAHA EXPO 2021 Savunma Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı"nda konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, ATAK-2 projesi hakkında önemli bilgiler ..
O ülkeden İsrail'e çok sert cevap: Siyonist rejimi yok ederiz
Dünya

O ülkeden İsrail'e çok sert cevap: Siyonist rejimi yok ederiz

İsrail Genelkurmay Başkanı Kochavi, İran'ın nükleer tesislerine yönelik muhtemel saldırı hazırlıkları için çalıtıklarını belirtti. İran Devr..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay