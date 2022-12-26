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Dünya Çin gemileri Japon kara sularını ihlal etti
Dünya

Çin gemileri Japon kara sularını ihlal etti

Çin'e ait gemilerin, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın çevresinde 3 gün boyunca kaldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 07:50:00 -
Çin gemileri Japon kara sularını ihlal etti

Okinawa eyaletinin Naha ilçesindeki 11. Bölge Sahil Güvenlik Karargahı'na göre, Çin'e ait 2 sahil güvenlik gemisi Japon ulusal kara sularını ihlal etti.

Ulusal kara sularının kapsadığı bölgeye 22 Aralık yerel saatle 09.30'da giren gemilerin, Taişo Adaları yakınında Japon balıkçı gemilerine yaklaştığı kaydedildi.

Gemiler, 25 Aralık öğle saatlerine kadar bölge civarında seyretti. Çin gemilerinin ihlal süresi 72 saat 45 dakika olarak kayda geçti.

Bu süre, Japon hükümetinin 2012'de Senkaku Adaları'nı satın almasından bu yana, Çin'in en uzun süreli ihlali olarak dikkat çekti.

Doğu Çin Denizi'nde, Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Mülkiyeti Japonya'da olan, Çin'in ise hak iddia ettiği, üzerinde kimsenin yaşamadığı adacıklar, uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

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