Çin, gemi inşada 16 yıldır dünya lideri

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı verilerine göre Çin tersaneleri 2025’te toplam 53,69 milyon deadweight ton (DWT) gemi inşa etti. Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla yüzde 11,4 artış anlamına geliyor ve küresel pazarın yüzde 56,1’ine karşılık geliyor. Yeni siparişler hesaba katıldığında ise bu oranın 2026’da yüzde 69’a tekabül etmesi bekleniyor.

Çin’in önde gelen gemi üreticileri 2025’te uluslararası rekabet gücünü daha da pekiştirdi. Gemi teslimleri, yeni siparişler ve sipariş stokları bakımından dünyanın ilk 10 şirketi arasında 6 Çinli firma yer aldı. Toplam 18 ana gemi türünün 16’sında yeni siparişlerde dünya liderliği sağlanırken, yeşil ve akıllı gemi segmentinde çok sayıda üst düzey platformun teslim edilmesi, sektörün yüksek katma değerli dönüşümünde somut bir aşamaya gelindiğini ortaya koydu.

Yönetim Modernizasyonu dergisinin icra kurulu başkan yardımcısı Bian Yongzu, Global Times’a yaptığı değerlendirmede, Çin’in gemi inşasında ulaştığı konumun ülkenin genel ekonomik yapısıyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. Dünyanın en büyük mal ticaretçisi olan ve birçok küresel ticaret ortağına sahip Çin’in, aynı zamanda dünyanın en işlek limanlarından bazılarını barındırdığını hatırlatan Bian, bu durumun deniz taşımacılığına sürekli ve güçlü bir talep yaratarak gemi inşa sanayiini beslediğini vurguladı.

Çin Ulusal Gemi İnşa Endüstirisi Birliği Başkan Yardımcısı Li Yanqing ise 2025 yılında yalnızca üç temel göstergede liderliğin korunmadığını, aynı zamanda büyük tersanelerin uluslararası rekabet kapasitesinde belirgin bir sıçrama yaşandığını ifade etti.

BAŞARININ SIRRI ENTEGRE SANAYİ YAPISI

Sermaye, teknoloji ve tedarik zinciri yoğun bir alan olan gemi inşasında, Çin’in dünyanın en eksiksiz sanayi sistemine sahip olması ve son yıllarda hızla artan Ar-Ge yatırımları, üst segment gemi üretimi için sağlam bir teknolojik zemin oluşturuyor. Finansal sistemin giderek daha etkin biçimde sektörü desteklemesi de büyük ölçekli projelerin finansmanında önemli rol oynuyor.

Nitelikli iş gücü de Çin’in öne çıkan unsurları arasında yer almakta. Uzmanlara göre kaynakçılar ve montaj uzmanları gibi mevsimsel ama yüksek beceri gerektiren teknik mesleklerin büyük ölçekli biçimde yetiştirilebilmesi, Çin’in üretim ve ekipman sanayiinin uzun yıllara yayılan birikimi sayesinde mümkün oluyor.

MALİYET AVANTAJI DEĞİL TEKNOLOJİK ÜSTÜNLÜK

Sosyal Bilimler Pekin Akademisi’nin Wang Peng, Çin basına verdiği demeçte rekor seviyelere ulaşan verilerin yalnızca üretim artışına işaret etmediğini, küresel denizcilik gücünde yapısal bir kaymayı yansıttığını belirtti. Yeşil dönüşüm sürecinde siparişlerin giderek Çin’de yoğunlaştığını söyleyen Wang, bunun Çin’in küresel gemi inşa kaynaklarını yönlendirme ve sektör standartlarını şekillendirme kapasitesinin arttığını gösterdiğinin altını çizdi.

Büyük kruvaziyer gemileri ve sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyıcıları gibi teknik açıdan en zor platformlarda kaydedilen ilerleme, uzun süredir süren tekelleşmiş yapıları sona erdirirken; yeşil tahrik sistemleri ve akıllı seyir teknolojilerindeki gelişmeler, çekirdek teknolojilerde derinleşmenin geldiği noktayı ortaya koyuyor. Bu tablo, maliyet avantajına dayalı rekabetten sistem ve teknoloji temelli bir üstünlüğe geçişi yansıtıyor.