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Dünya Çin "Gaofın-3 02"yi uzaya gönderdi
Dünya

Çin "Gaofın-3 02"yi uzaya gönderdi

Çin Halk Cumhuriyeti, yer gözlem uydusu "Gaofın-3 02"yi uzaya gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 17:42:00 -
Çin "Gaofın-3 02"yi uzaya gönderdi

Çin yer gözlem uydusu "Gaofın-3 02"yi uzaya gönderdi.

Şinhua ajansının haberine göre, uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 4C roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçuan Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Dünya'ya 755 kilometre mesafede Güneş eş zamanlı yörüngeye konumlanacak uydu, Gaofın-3 uydusu ile kara-deniz radarı uydu takımı oluşturacak.

Gemi hareketlerini, denizdeki acil durumları ve kara-deniz doğal çevresini izleme kapasitesini arttırması umulan uydunun, denizde afet önleme ve koruma, dinamik deniz çevresi gözlemi, su kaynaklarının korunması, tarım ve meteoroloji alanlarında fayda sağlaması hedefleniyor.

Çin, Gaofın uydularını ilk kez yerküreyi uydudan daha net gözlemleyebilmek amacıyla 2010'da üretmeye başlamış, ilk uydu Gaofın-1 2013'te uzaya gönderilmişti.

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