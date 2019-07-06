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Çin Exim Bank’ı Yuan’ın daha hızlı küreselleşme çağrısı yaptı

Çin’in İhracat ve İthalat bankası Eximbank’ın Başkanı Hu Şiaolian, yükselen küreselleşmeye bağlık olarak dış risklerin finans sektörüne zarar vereceği uyarısında bulunarak Çin para birimi Yuan’ın küreselleşmesi için reformların hızlandırılması çağrısında bulundu.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 15:05
Çin Exim Bank’ı Yuan’ın daha hızlı küreselleşme çağrısı yaptı

Çin’in İhracat ve İthalat bankası Eximbank’ın Başkanı Hu Şiaolian, yükselen küreselleşmeye bağlık olarak dış risklerin finans sektörüne zarar vereceği uyarısında bulunarak Çin para birimi Yuan’ın küreselleşmesi için reformların hızlandırılması çağrısında bulundu.


Pekin’de bir forumda konuşan Hu Xiaolian, bazı ülkelerin küreselleşmenin altını oymak için sürekli bir çalışmanın içinde bulunduğuna işaret ederek: Ticaret ve yatırım, firma işbirliği, teknoloji ve personel değişimi gibi konularda bariyerler örülmesinden, ekonominin kanı konumunda bulunan ve küreselleşmenin garantörü olan, Finans sektörünü etkilemesi bizi endişelendiriyor” dedi.


ABD’nin Çin ile ticaretinde büyük bir cari açık vermesi üzerine Trump Çin mallarına büyük gümrük vergi artışı yapma kararı almış, Çin de karşı tedbirler alma yoluna gitmişti. ABD, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu iddiasıyla Çin’e gelişmiş teknoloji ürünleri satılmasına ambargo koymuştu.


Washington Post geçen hafta bir ABD yargıcının, üç büyük Çin bankasının, ABD’nin Kuzey Kore’ye yaptığı yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle ifade vermeye gelmeye reddetmesi üzerine bu bankalardan birinin ABD Finans sistemine girişi hakkını kaybettiğini yazdı.


Hu Xiaolian “Ödeme, mahsuplaşma ve yatırım için büyük küresel rezervler bizim küresel iş ve faaliyetlerimize güvenlik sağlıyor mu” dedi. Hu: “Ticaret ve yatırımdaki değişen çevre ülkemizin muhtemel bir problem için daha iyi bir planlamaya ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor. Yuan’ın daha hızlı bir şekilde küreselleşmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.


Yuan değer kaybederken, Sermaye akışını kontrol etme konusunda hükumetin daha sıkı kontrolü uygulaması sebebiyle 2016’dan itibaren Yuan’ın küreselleşmesinde gerileme görülmeye başladı.


Hu, Yuan’ın daha küresel bir döviz olması için, finans kuruluşlarının geliştirilmesi dahil Çin’in finans sektöründeki rekabetçiliğini gelişmesi, finans açılımın genişlemesi ve bozuklukların kaldırılması gerektiğini söyledi.


Hu, Merkez Bankası’na da faiz konusunda piyasa odaklı kararlar alması konusunda çağrı yaptı.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 15:05
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