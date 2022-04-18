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Ekonomi Çin ekonomisi yüzde 4,8 büyüdü
Ekonomi

Çin ekonomisi yüzde 4,8 büyüdü

Çin ekonomisi, 2022 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.8 artış gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 10:28:00 -
Çin ekonomisi yüzde 4,8 büyüdü

Koronavirüs salgınının etkin olduğu ve ülkelerin büyüme rakamlarının düştüğü dönemde Çin, büyümesini artırmayı başaran ülkelerden biri olmuştu.

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, Çin'de Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH), ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artışla 27,01 trilyon yuana (yaklaşık 4,24 trilyon dolara) ulaştı. GSYH, 2021'in son çeyreğine göre yüzde 1,3 artış gösterdi.

"Çin ekonomisi ilk çeyrekte istikrarlı büyümesini sürdürdü"

AA'nın haberine göre, UİB Sözcüsü Fu Linghui, "Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik etkili tedbirler sayesinde ekonominin ilk çeyrekte istikrarlı büyümeyi sürdürdüğünü" belirtti.

Sabit sermaye yatırımları yüzde 9,3 arttı

İlk üç ayda katma değerli sanayi üretimi yüzde 6,5, perakende satışlar yüzde 3,3 ve sabit sermaye yatırımları yüzde 9,3 artış gösterdi. Kentlerdeki işsizlik oranı martta, önceki aya göre yüzde 0,3 artışla yüzde 5,8'e çıktı.

UİB, yurt içindeki ve yurt dışındaki belirsizliklerin sürdüğünü, makroekonomik dengeleri ve istihdamı istikrarlı şekilde sürdürmek işin ilave tedbirlere ihtiyaç duyulacağı kaydetti.

2022'de ekonomik büyüme hedefi yüzde 5,5

Çin'de hükümet, 2022'de ekonomik büyüme hedefinin "yüzde 5,5 civarında" olacağını bildirmişti.

Dünya Bankası, bu yılın başında, Çin'in 2022 yılı büyüme tahmini yüzde 5,4'ten yüzde 5,1'e düşürmüştü.

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