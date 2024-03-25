Çin dron teknolojisinde gaza bastı: 6 parçaya bölünüyor!

Çinli bilim insanları havada hızla altı ayrı birime ayrılabilen bir askeri insansız hava aracı geliştirdi. South China Morning Post'un haberine göre, insansız hava aracı hava ayrıştırma teknolojisinde bir çığır açıyor ve savaş alanını değiştirebilir.

Nanjing Havacılık ve Uzay Bilimleri Üniversitesi'nden bilim insanlarına göre, yeni cihazlar geleneksel çok motorlu insansız hava araçlarından daha hızlı ve daha verimli ve savaş alanında beklenmedik bir şekilde büyük sürüler halinde çoğalarak rakiplerini şaşırtma yeteneğine sahip.

Bu özel hava araçları, hem birleştiklerinde hem de bölündüklerinde tek bir kanada sahip. Standart bir drone gibi serbestçe uçabiliyor ve karmaşık görevleri yerine getirmek için iletişim kurabiliyor.

Bilim insanları, geçen ay Acta Aeronautica et Astronautica Sinica dergisinde yayınlanan bir makalede, alışılmadık şekillerine rağmen, benzer büyüklükteki çok motorlu bir dronun neredeyse iki katı uçuş verimliliğine sahip olduklarını söyledi.

Geleneksel drone'lar birleştirildiğinde tipik olarak yavaşlarken buna karşın tek birimlere ayrıldıklarında bile bu dronların uçuş verimliliği çoğu küçük drondan yüzde 40 daha yüksek kalıyor.

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Bilim insanları, birkaç insansız hava aracıyla donatılmış bir askerin bunları parçalarına ayırarak bir dizi görevi tamamlayabileceğini ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na rakiplerine karşı taktiksel bir avantaj sağlayabileceğini söyledi.

Oyunun kurallarını değiştirebilir

RAND'da teknoloji ve güvenlik konularında Yardımcı Politika Araştırmacısı olan Will Shumate Business Insider'a verdiği demeçte, "Asıl fayda, hava savunma sistemlerinin tepkisini şaşırtma yeteneğidir" dedi ve şöyle devam etti:

"Dronlar tespit edildiğinde, savunma sistemleri tehditle orantılı olarak belirli miktarda kaynak konuşlandırır. Bu tehdit aniden çoğalırsa, konuşlandırılan hava savunma kaynaklarını alt etmek için bir fırsat sağlar. Eğer insansız hava aracı sahaya sürülmeye hazır olsaydı ve bugün bir çatışma çıksaydı, taktiksel açıdan oyunun kurallarını değiştirebilirdi"

Ancak Shumate bunun pek olası olmadığına inanıyor ve şu sözleri kaydediyor:

"Çin'in teknoloji geliştirme süreci zaman zaman bir kara kutu olabiliyor, ancak bu atılımın duyurulmasının Çin'in bu sistemleri yakın zamanda sahaya süreceği anlamına geleceğini sanmıyorum"

Çin çok ucuza dron üretebiliyor

Bir başka analiste göre, Çin'in mevcut insansız hava aracı kapasitesinin büyüklüğü düşünüldüğünde, bu araçların gelişimi o kadar da önemli değil. Bilgisayar bilimcisi TP Huang şunları söylüyor:"Dikkate alınması gereken en önemli husus, Çin'in dron'lar üzerinde çalışan 2000'den fazla şirkete sahip olmasıdır. Drone tedarik zincirinin kontrolünü elinde tutuyor ve bunları gerçekten ucuza üretebiliyor’’. Küçük, uygun fiyatlı insansız hava araçları modern savaş alanını daha önce görülmemiş şekillerde yeniden şekillendiriyor ve orduları savunma sistemlerini hızla modernize etmeye zorluyor.

Mart ayının başlarında ABD Ordusu, 2025 mali yılı bütçe talebinde insansız hava aracı sistemlerinin (UAS) geliştirilmesi için 2,4 milyar dolar ve karşı drone teknolojisi için 400 milyon dolardan fazla kaynak talep etti.

Bu arada Hint-Pasifik Komutanlığı'nın lideri Amiral John Aquilino Çarşamba günü Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'ni Çin'in genel savunma bütçesini yüzde 16 arttırarak 223 milyar doların üzerine çıkardığı konusunda uyardı.