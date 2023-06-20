Çin, dizel lokomotifleri hidrojenle çalışır hale getiriyor

CRRC, dönüştürülen lokomotifin 800kW kapasiteli dünyadaki herhangi bir trenin en büyük yakıt hücresini içerdiğini açıkladı. Güç, çeşitli yakıt hücresi tipleri ile farklı ihtiyaçlar için 2.000kW'a kadar çıkabiliyor.

CRRC’nin Datong Başkanı Huang Qichao’ya göre, lokomotif maksimum 270 kilogram hidrojen kaynağı ile donatıldı. Sadece iki saatlik bir yakıt ikmalini tamamladıktan sonra 190 saat kesintisiz çalışabilir.

Lokomotif, treni güvende tutmak için akıllı izleme ve hidrojen yakıt hücresi sistemi üzerinde mekanik bir kilitlemenin yanı sıra yakıt hücreleri için yanmaz ve ısı yalıtımı ve patlamaya dayanıklı tasarım gibi birden fazla güvenlik korumasına sahip. Ayrıca hidrojen deposunu yakıt hücrelerinden izole etmek için yanmaz bir duvarı da bulunuyor. Hidrojen depolama odasının tüm havasını beş dakika içinde değiştirebilmesi için bağımsız bir havalandırma sistemi de kuruldu.

CRRC Datong Genel Müdürü Fu Yongun, tek tahliye su olduğu için lokomotifin karbondioksit veya başka kirleticiler yaymadığını belirterek, “İçten yanmalı motora sahip geleneksel lokomotifle karşılaştırıldığında, hidrojenle çalışan lokomotif enerji dönüşümünde daha verimli. Dizel lokomotifleri hidrojenle çalışan lokomotiflere dönüştürmek, doğrudan hidrojen trenleri satın almaktan daha ucuz bir seçim” dedi.

CRRC’ye göre Çin’in yüzde 90’ı hidrojenle çalışan lokomotiflere dönüştürülebilecek 7 bin 800’den fazla dizel lokomotifi var.

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