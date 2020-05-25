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Dünya

Çin Dışişleri Bakanı: ABD ile yeni bir soğuk savaş başlayabilir

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi pazar günü düzenlediği basın toplantısında Çin ile ABD arasındaki ilişkilerin "yeni bir Soğuk Savaş" noktasına gidebilecek bir riski taşıdığını açıkladı. Dışişleri Bakanı ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Pekin'e karşı başlattığı "kötüleme kampanyasının" ilişkileri yıprattığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 10:52:00 -
Çin Dışişleri Bakanı: ABD ile yeni bir soğuk savaş başlayabilir

Covid-19 salgını nedeni ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin arasında tansiyon yükselmeye devam ediyor.

ABD'deki bazı siyasi güçlerin Çin-ABD ilişkilerini adeta tutsak aldığının dikkatlerini çektiğini belirten bakan, bu güçlerin kimler olduğu hakkında detay paylaşmadı.

ABD ile Çin arasındaki ilişkiler Covid-19 salgını ve ardından Çin'in Hong Kong için kabul ettiği yeni güvenlik yasası yüzünden tıkanma noktasına gelmişti. Wang, söz konusu yasanın "en kısa sürede" uygulamaya sokulması gerektiğini belirtti.

"Covid-19 salgınıyla birlikte, ABD'de de bir siyasi virüs hızla yayılıyor" açıklamasında bulunan Dışişleri Bakanı, "Bu virüs ABD'nin her fırsatta Çin'e saldırması ve leke atmasıdır" dedi.

"Virüsün kaynağının bulunmasında Çin işbirliğine hazır"

Başkan Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo salgın hakkında Çin'i "şeffaf olmamakla" itham etmiş, birçok defa virüsün Vuhan'daki bir laboratuvardan yayıldığını ileri sürmüştü.

Geçtiğimiz haftalarda ABD ve Avustralya virüsün kaynağı hakkında bir soruşturma başlatılması talebinde bulunmuştu.

Çin'in uluslararası bilim kurulları ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu belirten Wang, çalışmaların her ülkenin egemenliğine riayet edilerek ve hiçbir siyasi müdahaleye maruz kalmadan yürütülmesi gerektiğini belirtti.

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Yorumlar

Dürüst

abd. iflasın eşiğinde çin e oyun oynadı tazminat davası açacak.o para ile kurtaaya çalışıyor ekonomisini yoksa batık bir de araplarlardan alacakmış gavur dostu Selman. birde var prensi Zayed verir kâfir aşıklarına. BAE prensi KATİL zayed verir.
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