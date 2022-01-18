Çin Devlet Başkanı'ndan örtülü tehdit: ‘felaket sonuçları olur' diyerek uyardı!

AFP’nin haberine göre Şi, video konferans aracılığıyla düzenlenen WEF 2022 Davos Gündemi’nin açılış konuşmasında, “Nefret ve ön yargı körükleyen söylemler, baskıcı ve zıtlaşmaya dönük hamleler, dünyaya barış getirmeyecektir. Tarih bir kez daha kanıtlamıştır ki; zıtlaşmalar hiçbir şekilde sorun çözmez sadece daha feci sonuçlar yaratır. Korumacılık ve tek taraflılık kimseye fayda getirmez, en nihayetinde başkalarının çıkarını zedeler” dedi.

Salgının ilk ortaya çıktığı Çin’in salgınla mücadelesine övgüde bulunan Şi, Çin’in güçlü büyüme kaydetmeye devam eden tek büyük ekonomik güç olduğunun altını çizdi.

Kendisini çoğulculuğun savunucusu olarak nitelendiren Şi, “Gelişmiş ülkeler, para politikalarında geri adım atar ve tavır değiştirirse, bunun olumsuz etkileri dünyaya yayılacak ve gelişmekte olan ülkeler bedel ödeyecektir. Dünya ülkeleri olarak bariyerleri kaldırmalı, duvar örmemeliyiz. Birbirimize karşı açılmalı, kapanmamalıyız. Birbirimizden kopmamalı, aksine entegre olmalıyız. Bu şekilde açık bir küresel ekonomi inşa edebiliriz” şeklinde konuştu.