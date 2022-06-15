Çin devinden Türkiye kararı! '29 Haziran'da başlıyoruz' diyerek duyurdular
Çin'in en büyük havayolu şirketi olan China Southern, İstanbul uçuşlarına yeniden başlama kararı aldı.
China Southern, pandemi sonrası ilk kez İstanbul uçuşlarına başlıyor.
Çin'in en büyük havayolu şirketi China Southern Airlines, pandemi sürecinde durdurduğu Wuhan-İstanbul uçuşlarına yeniden başlama kararı aldı.
Edinilen bilgiye göre şirket, 29 Haziran itibarıyla haftada 1 kez olmak üzere İstanbul'a uçacak.
Seferler Boeing 787 Dreamliner tipi uçaklarla icra edilecek.
Airporthaber