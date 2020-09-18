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Aktüel Çin, deniz ürünlerinde Kovid-19 saptanan Endonezya firmasından ithalatı durdurdu
Aktüel

Çin, deniz ürünlerinde Kovid-19 saptanan Endonezya firmasından ithalatı durdurdu

Yeniakit Publisher
2020-09-18 08:45:48 -
Çin, deniz ürünlerinde Kovid-19 saptanan Endonezya firmasından ithalatı durdurdu

CAKARTA (AA) - Çin, deniz ürünlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Endonezya menşeli bir firmadan ithalatı askıya aldı.

Çin Genel Gümrük İdaresi tarafından yapılan açıklamada, deniz ürünleri imalatçısı PT Putri Indah adlı firmadan ithal edilen dondurulmuş kılkuyruk balığı ve ürün paketinden alınan numunelerde Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu firmadan bugünden itibaren geçerli olmak üzere ithalatın bir hafta süreyle durdurulduğu belirtildi.

PT Putri Indah şirketi ve Endonezyalı yetkililer henüz açıklama yapmadı.

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