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Çin Büyükelçisi Deng Li; “Süt ürünleri Çin’e gitmeye başlayacak”

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar’a gelen Çin Büyükelçisi Deng Li, Türkiye-Çin işbirliğini geliştirmeye devam edeceklerini belirterek: “Bu sene Türkiye’nin süt ürünleri de Çin’e gitmeye başlayacak.

16 Ağustos 2019 Cuma 14:18
Çin Büyükelçisi Deng Li; “Süt ürünleri Çin’e gitmeye başlayacak”

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar’a gelen Çin Büyükelçisi Deng Li, Türkiye-Çin işbirliğini geliştirmeye devam edeceklerini belirterek: “Bu sene Türkiye’nin süt ürünleri de Çin’e gitmeye başlayacak. Tabi bunların dışında tarım ürünleri konusunda Çin ve Türkiye arasındaki gelişmeler devam ediyor” dedi.


Çin Büyükelçisi Deng Li ve beraberindeki heyet bir dizi temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar’a geldi. Türkiye Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği tarafından düzenlenen kahvaltıya katılan Çin Büyükelçisi Deng Li, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bir termal otelde düzenlenen toplantıya Vali Vekili Dr. Mehmet Boztepe, Çin Büyükelçisi Deng Li, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Abdulkadir Konak ve Türkiye Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer katıldı.


ÇİN PAZARI AFYON’A HER ZAMAN AÇIK TUTULACAKTIR


Çin Büyükelçisi Deng Li, kahvaltı sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye’den Çin’e ihraç edilen mermerlerin Çin piyasasının yüzde 65’ni karşıladığını söyledi. Büyükelçisi Li şöyle devam etti:


“Çin’in Türkiye’den ithal ettiği mermerlerin yüzde 5’i Afyon’dan geliyor. İkinci olarak ise bu yıl Afyon’un kirazları Çin’e büyük miktarlarda gitmeye başladı ve Çin pazarında çok güze yankılar buldu. Turizm konusunda ise bu sene Türkiye’ye gelen turistlerin toplam sayısının 500 bini geçmesini bekliyoruz. Her yıl daha fazla Çinli turist Afyon’a gelmeye başlıyor. Çin -Afyon arasındaki işbirliğinde bugüne kadar elde ettiğimiz başarılar gerçekten çok memnun edici. Biz bununla da yetinmeyeceğiz çünkü gerçekten çok büyük ciddi potansiyelimiz var. Çin pazarının kapısı Türkiye ve Afyon’a her an açık tutulacaktır. Yeter ki, bizim yasalarımıza ve kurallarımıza uyumlu bir şekilde faaliyette bulunsunlar. Türk mermerci arkadaşlarımız karşılayacakları her hangi bir sıkıntı olmayacaktır. Ayrıca Çin’in sınırsız büyüklükteki piyasası da Türkiye’nin ve özellikle Afyon’un tarım ürünleri içinde bitmez tükenmez bir piyasa sunmaktadır.”


BU YIL SÜT ÜRÜNLERİ İHRACATI BAŞLIYOR


Türkiye’den Çin ihraç edilen ürün çeşitliliğinin kısa zaman sonra arttırılacağı bilgisini veren Li, bu yıl Türkiye’den Çin’e süt ve süt ürünlerinin gitmeye başlayacağı müjdesini verdi. Li konuşmasını şöyle sürdürdü;


“Bu sene Türkiye’nin süt ürünleri de Çin’e gitmeye başlayacak. Tabi bunların dışında tarım ürünleri konusunda Çin ve Türkiye arasında gelişmeler devam ediyor. Afyon’un Çin’e yaptığı ihracat konusunda ürün çeşitliliğini çok kısa süre içerisinde arttırabiliriz. Tabi bu yıl ki rakama göre Türkiye’den toplamda bin ton civarında kiraz Çin’e gitti. Bizim ortak hedefimiz ise en kısa zaman da bu rakamı en az 5 tona çıkarmaktır. Ben inanıyorum ki, Çin ile işbirliği konusunda Afyon Türkiye’nin en önde gelen illerinden birisidir.”


YÜZDE 60’LIK İHRACATIN YÜZDE 5’Nİ AFYON KARŞILIYOR


Vali Vekili Dr. Mehmet Boztepe ise, Türkiye olarak Çin’ yapılan ihracatın yüzde 60’nın karşılıyor olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yüzde 60’lık ihracatın yüzde 5’lik kısmını Afyonkarahisar’ın karşılamasının biraz az olduğunun altını çizen Boztepe:


“Toplam Çin piyasasının yüzde 60’nı Türkiye karşılarken bunun yüzde 5’nin Afyon’da kalması biraz az gibi gözüktü bana. Buradan da mermercilerimize hasletten duyurmak isterim. Tarım alanında başta kirazla başlayan Çin yolculuğumuzun biraz önce sayın Büyükelçimizin de arz ettiği değişik ürünlerle devam etmesini temenni ediyorum. Özellikle vermiş olduğu müjde bizim açımızdan çok kıymetli. Süt ve süt ürünleri piyasasının Çin gibi büyük bir ülkeye ihracatını açılacak olmasının Afyon özelindeki yatırımcılarımız açısından ilk yapanın kazanacağı varsayılarak en kısa sürede değerlendirilmesini umut ediyoruz.”

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 14:18
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