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Dünya Çin Büyükelçiliği'nden bomba ABD ve İsrail paylaşımı!
Dünya

Çin Büyükelçiliği'nden bomba ABD ve İsrail paylaşımı!

Çin'in Tokyo Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından ABD'yi "Müslüman ülkelerin kapısına ölüm götüren" şeklinde tasvir eden görseli paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 13:38:00 - 2021-05-02 13:40:14
Çin Büyükelçiliği'nden bomba ABD ve İsrail paylaşımı!

Üstünde Japonca "ABD 'demokrasi' getirince, bunlar meydana geliyor" ifadesinin yer aldığı görsel, gelen tepkilerin ardından kaldırıldı.

Çin'in Tokyo Büyükelçiliği, Twitter hesabından, tırpanında İsrail bayrağı taşıyan, ABD bayrağına kuşanmış ölüm meleğinin Müslüman ülkelere uğradığı bir çizim yayımlandı.

"ABD 'demokrasi' getirince bunlar meydana geliyor"

Çizimde, kapıları açılan Irak, Libya ve Suriye'den kan sızdığı ve ölüm meleğinin şu an Mısır'ın kapısını çaldığı tasvir edildi.

Tasvirin üstünde ise Japonca "ABD 'demokrasi' getirince, bunlar meydana geliyor" ifadesi yer aldı.

Tepkiler sonrası paylaşım kaldırıldı

Büyükelçilik, Twitter kullanıcılarının "Bu bir büyükelçiliğin işi midir?", "Resimden ürperdim." gibi eleştirel yorumları sonrası paylaşımını geri çekti.

ABD'nin Tokyo Büyükelçiliği ise, Twitter paylaşımında, "Tiksindirici paylaşıma tepki veren Japon dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Kökleri ortak değerlere dayanan ABD-Japonya ittifakının bir diğer örneği" ifadelerini kullandı.

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