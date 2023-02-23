Çin bir uydu daha gönderdi
Çin, iletişim uydusu ChinaSat 26'yı uzaya gönderdi. Uydu, yüksek hızda geniş bant iletişim altyapısı sağlayacak.
Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 3B roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uydu, sabit kara terminalleriyle seyyar kara, deniz ve hava terminallerine yüksek hızda geniş bant iletişim altyapısı sağlayacak.
Saniyede 100 gigabayt veri aktarma kapasitesine sahip uydu, Çin'in ilk yüksek çıktılı iletişim uydusu olacak.
Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 463'üncü taşıma görevi oldu.