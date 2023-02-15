“Çin Bileşik Göz” projesinde sıcak gelişme

Proje, on milyonlarca kilometre ötedeki asteroitleri tespit edip görüntülemek ve Çin’in gezegen bilimi araştırmalarına destek sağlamak için 2025 yılına kadar 25 adet 30 metre açıklıklı radarın kurulmasını planlıyor.

Çin Uluslar arası Radyosu’nun verdiği bilgiye göre, “Çin Bileşik Göz” projesi üç aşamadan oluşuyor. İlk aşama inşaatı 2022 yılının Aralık ayında Chongqing’de tamamlandı ve Çin ilk kez Ay’ın üç boyutlu radar görüntüsünü elde etti.