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Dünya Çin-Avrupa Tren Seferleri'nin Doğu Koridoru'nda trafik artıyor
Dünya

Çin-Avrupa Tren Seferleri'nin Doğu Koridoru'nda trafik artıyor

Yeniakit Publisher
2024-05-06 23:16:00 -
Çin-Avrupa Tren Seferleri'nin Doğu Koridoru'nda trafik artıyor

Çin Demiryolları Harbin Bürosu tarafından verilen bilgiye göre, Çin-Avrupa Tren Seferleri kapsamında Doğu Koridoru’nun Manzhouli, Suifenhe ve Tongjiang sınır kapılarından bu yıl yapılan sefer sayısı yüzde 7 artışla 2 bine ulaştı.

Söz konusu seferlerde taşınan yük miktarı da yüzde 6 artarak 210 bin TEU’ya yükseldi.

Üç sınır kapısından geçilerek yapılan seferlerin, Çin-Avrupa Tren Seferleri kapsamındaki trafik hacminin yaklaşık üçte birini oluşturduğu belirtildi.

Çin-Avrupa Tren Seferleri’nin Doğu Koridoru, 24 rota üzerinden 14 Avrupa ülkesine ulaşıyor.
(CGTN TÜRK)

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