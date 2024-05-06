Çin-Avrupa Tren Seferleri'nin Doğu Koridoru'nda trafik artıyor
Çin Demiryolları Harbin Bürosu tarafından verilen bilgiye göre, Çin-Avrupa Tren Seferleri kapsamında Doğu Koridoru’nun Manzhouli, Suifenhe ve Tongjiang sınır kapılarından bu yıl yapılan sefer sayısı yüzde 7 artışla 2 bine ulaştı.
Söz konusu seferlerde taşınan yük miktarı da yüzde 6 artarak 210 bin TEU’ya yükseldi.
Üç sınır kapısından geçilerek yapılan seferlerin, Çin-Avrupa Tren Seferleri kapsamındaki trafik hacminin yaklaşık üçte birini oluşturduğu belirtildi.
Çin-Avrupa Tren Seferleri’nin Doğu Koridoru, 24 rota üzerinden 14 Avrupa ülkesine ulaşıyor.
(CGTN TÜRK)