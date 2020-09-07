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Aktüel Çin askerlerinin, sınır bölgesinde Hindistanlı 5 sivili kaçırdığı iddiası
Aktüel

Çin askerlerinin, sınır bölgesinde Hindistanlı 5 sivili kaçırdığı iddiası

Yeniakit Publisher
2020-09-07 15:21:50 -
Çin askerlerinin, sınır bölgesinde Hindistanlı 5 sivili kaçırdığı iddiası

ANKARA (AA) - Çin askerlerinin, Hindistan'ın sınır bölgesindeki 5 sivili kaçırdığı iddia edildi.

BBC'nin haberine göre, Arunaçal Pradeş eyaleti millet vekili Tapir Gao, pazar günü Çin güvenlik güçlerinin iki ülke sınırının Hindistan tarafındaki sivilleri kaçırdığını ileri sürdü.

Gao, Çin askeri birliklerinin, sınır bölgesindeki Hindistanlı 5 sivili kaçırması eyleminin 3 Eylül'de gerçekleştiğini söyledi.

Hindistan'ın Azınlık İşleri Devlet Bakanı Kiren Rijiju da Çinli muhataplarına konuyu ilettiklerini ve cevap beklediklerini kaydetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien ise bölgedeki kayıp 5 kişiyle ilgili paylaşabilecekleri bir gelişmenin bulunmadığını ifade etti.

Hindistan, Çin'i sınır bölgelerinde askeri hareketliliği arttırmak, agresif tutumlar sergilemek ve bölgedeki statükoyu tek taraflı değiştirmeye çalışmakla suçluyor.

Çin ise bölgedeki gerginliğin sebebini Hindistan'ın hatası olarak yorumlarken, ihtilaflı alanlardaki iddialarından vazgeçmeceği vurgusunu yapıyor.

Her iki ülke de son 2 aydır sınır bölgesinde birlik ve askeri ekipman sayısını artırmayı sürdürüyor.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.


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