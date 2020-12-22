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Dünya Çin askerleri dünyaya rezil oldu! El bombasını kendi ayağına attı
Dünya

Çin askerleri dünyaya rezil oldu! El bombasını kendi ayağına attı

Bomba talimi sırasında kendi ayağına el bombasını atan Çinli askerin görüntüsü sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 20:13:00 -

Çin askerlerinin el bombası ile imtihanı kameralara yansıdı. Bomba talimi sırasında askeri polis adayı ve eğitmen, ölümden son anda kurtuldu. Pimini çektiği bombayı atmak için hamle yapan aday, el bombasını elinden düşürdü.

Çin askerlerinin el bombası ile imtihanı

Çin askerlerinin el bombası ile imtihanı kameralara yansıdı. Olay Çin'in Zhangjiakou kentinde bulunan Çin Askeri Polisi eğitim kampında meydana geldi.

Bomba talimi sırasında askeri polis adayı ve eğitmen, ölümden son anda kurtuldu.

El bombası ayağının dibine düştü

Pimini çektiği bombayı atmak için hamle yapan aday, el bombasını elinden düşürdü.

El bombasının ayaklarının dibine düştüğünü fark eden eğitmen, hızlıca aday askeri polisi tutarak yanlarında bulunan siperlerin arkasına itti.  Eğitmenin refleksi, kendisini ve polis adayını ölümden kurtardı.

 

 

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