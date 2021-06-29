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Sağlık Çin aşısı delta varyantına karşı etkili mi? Sinovac varyantlara karşı ne kadar etkili?
Sağlık

Çin aşısı delta varyantına karşı etkili mi? Sinovac varyantlara karşı ne kadar etkili?

Çin aşısı Hindistan varyantına karşı etkili mi? Türkiye’e salgına karşı Sinovac ve Biontech aşıları uygulanıyor. Kısa bir süre içinde Sputnik V aşısı da yapılmaya başlanacak. Çin aşısı olanlar ise ‘Sinovac varyantalara karşı etkili mi?’ sorusuna cevap arıyor. Peki, Sinovac delta varyanta karşı etkili mi?

Yeniakit Publisher
2021-06-29 11:48:00 -
Çin aşısı delta varyantına karşı etkili mi? Sinovac varyantlara karşı ne kadar etkili?

Türkiye’de uygulanan aşı miktarı 50 milyon doza yaklaştı. Şimdiye kadar ülkemizde Sinovac ve Biontech aşıları uygulandı. Biontech’in varyantlara karşı etkili olduğu yapılan bilimsel açıklamaların ardından Prof. Dr. Uğur Şahin tarafından açıklanmıştı. Peki, Çin aşısı varyantlara karşı etkili mi?

Çin aşısı delta varyantına karşı etkili mi? Sinovac varyantlara karşı ne kadar etkili?

Çin aşısı Sinovac’ın delta varyanta karşı etkili olduğu açıklandı. Çin’in koronvirüs ile mücadelesinde önemli bir yere sahip isimlerinden epidemiyolog Zhong Nanshan, verdiği demeçte Çin aşılarının delta varyanta karşı etkili olduğunu belirtti.

Nanshani,  “Araştırmacılar, Çin aşılarının Delta varyantının neden olduğu semptomatik ve ciddi vaka riskini azaltmada etkili olduğunu buldular” ifadelerini kullandı.

Sinovac sözcüsü Liu Peicheng ise, aşılananlardan alınan kan örneklerine dayanan ön sonuçlarda, aşılarının Delta varyantını nötrleştirici etkide üç kat azalma gösterdiğini belirtti. Ayrıca Peicheng, İki doz aşının ardından üçüncü dozun delta varyanta karşı daha güçlü koruma sağlayacağını ifade etti.

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