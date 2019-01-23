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Çin: Artık Taliban’ı tanıyoruz

Afganistan’da ilerleyişini sürdürerek Amerika’ya geri adım attıran Taliban İslam Hareketi güçleri ülkede siyasi olarak ağırlığını arttırıyor. Amerika ile küresel yarış içerisinde bulunan Çin Halk Cumhuriyeti, Taliban’ı ‘’siyasi güç’’ olarak tanıyacaklarını duyurdu.

23 Ocak 2019 Çarşamba 16:09
Çin: Artık Taliban’ı tanıyoruz

Afganistan'da hem NATO güçleri hem Kabil hükümetine karşı savaşan Taliban İslam Emirliği hareketi ülkede ilerleyişini sürdürüyor.

Son 2 yıldır düzenlediği operasyonlarla ülkenin yüzde 47'sinde hakimiyet sağlayan Taliban, 5 yıl önce Koalisyon güçleri tarafından ele geçirilen bölgeleri yeniden bünyesine kattı.

Geçtiğimiz yılın Nisan ayında ABD'de yayın yapan Washington Post Gazetesi'nin Pentagon kaynaklarına dayandırdığı haberinde bu duruma dikkat çekerek ‘'Afgan güçlerinin Kabil dışındaki yerlerde buharlaşıp yok olduğuna'' işaret etmişti.

Afganistan'daki asker sayısı 2011'de 100 bin iken, geçen yıl Trump 5 bin asker gönderme kararı almış yeni birliklerin Taliban ile çatışmada başarısızlık göstermesinin ardından Afganistan'dan çekileceğini duyurmuştu.

ABD ile rekabet halinde olan Çin ise büyük bir hamle yaparak Nors For Studies haber portalı Çin Halk Cumhuriyeti yönetiminin Taliban'ı Afganistan'da ‘Siyasi güç' olarak tanıdığını duyurdu.

ABD ve Taliban arasında bugüne kadar gerçekleşen üç resmi görüşmenin ardından dördüncü bir görüşme planlanmış ancak süreç Taliban'ın istekleri doğrultusunda ilerlemediği için Hareket son görüşmeye katılmayacağını açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 16:09
  1. ÇİN
  2. TALİBAN
  3. NATO
  4. AFGANİSTAN

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  • DoktorDoktor1 sa önce
    Kafir köpek. Biz de uyguru tanıyoruz fakat it yiyen şerefsizleri tanımıyoruz. Çini BOYKOT. Sakın huawei almayın

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