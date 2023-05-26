Çin-Almanya Bilim ve Teknoloji Forumu Quanzhou'da düzenlendi! Almanya'nın Çin'e yatırımları rekor kırdı

3. Çin- Almanya Bilim ve Teknoloji Forumu, Çarşamba ve Perşembe günü Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin Quanzhou kentinde düzenlendi.Forum, iki ülkenin bilim ve teknoloji personeli arasında etkileşim ve diyaloğa yönelik bir platform oluşturmayı amaçlıyor. Foruma girişimciler, bilim insanları ve Çin'den ve Almanya'dan dönen değişim öğrencileri de dahil olmak üzere 200'den fazla kişi katıldı.

MICHAEL SCHUMANN, Almanya Federal Ekonomik Kalkınma ve Dış Ticaret Derneği (BWA) Yönetim Kurulu Başkanı Michael Schumann:"Bu işbirlikleri son derece sağlam bir temele dayanıyor. Medyada zorluklar ve farklılıklar konusunda çok sayıda haber çıkmış olsa da sayılar son derece net bir tablo çiziyor. Almanya ile Çin arasındaki ticaret hacmi, 2021'den 2022'ye yüzde 21 artış göstererek toplamda ulaştı. Bu, rekor bir artış. Almanya'nın Çin'e yatırımları 2022'de 11,5 milyar euroya çıkarak bir başka rekor kırdı. O yüzden, daha önce de belirttiğim gibi ilişkilerin son derece sağlam bir zemine oturduğunu düşünüyorum. Xinhua Haber Ajansı

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