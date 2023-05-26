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Dünya Çin-Almanya Bilim ve Teknoloji Forumu Quanzhou'da düzenlendi! Almanya'nın Çin'e yatırımları rekor kırdı
Dünya

Çin-Almanya Bilim ve Teknoloji Forumu Quanzhou'da düzenlendi! Almanya'nın Çin'e yatırımları rekor kırdı

Yeniakit Publisher
2023-05-26 19:24:00 - 2023-05-26 19:47:37
Çin-Almanya Bilim ve Teknoloji Forumu Quanzhou'da düzenlendi! Almanya'nın Çin'e yatırımları rekor kırdı

Çin ve Almanya arasındaki bilim ve teknoloji işbirliğini artırmayı amaçlayan 3. Çin-Almanya Bilim ve Teknoloji Forumu, Quanzhou'da gerçekleştirildi. Öte yandan Almanya ekonomisi, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılamasının etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0.3 daraldı ve teknik olarak resesyona girdi ama bu adımla Almanya ile Çin arasındaki ticaret hacmi, 2021'den 2022'ye yüzde 21 artış göstererek toplamda ulaştı.

3. Çin- Almanya Bilim ve Teknoloji Forumu, Çarşamba ve Perşembe günü Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin Quanzhou kentinde düzenlendi.Forum, iki ülkenin bilim ve teknoloji personeli arasında etkileşim ve diyaloğa yönelik bir platform oluşturmayı amaçlıyor. Foruma girişimciler, bilim insanları ve Çin'den ve Almanya'dan dönen değişim öğrencileri de dahil olmak üzere 200'den fazla kişi katıldı.

 MICHAEL SCHUMANN, Almanya Federal Ekonomik Kalkınma ve Dış Ticaret Derneği (BWA) Yönetim Kurulu Başkanı Michael Schumann:"Bu işbirlikleri son derece sağlam bir temele dayanıyor. Medyada zorluklar ve farklılıklar konusunda çok sayıda haber çıkmış olsa da sayılar son derece net bir tablo çiziyor. Almanya ile Çin arasındaki ticaret hacmi, 2021'den 2022'ye yüzde 21 artış göstererek toplamda  ulaştı. Bu, rekor bir artış. Almanya'nın Çin'e yatırımları 2022'de 11,5 milyar euroya çıkarak bir başka rekor kırdı. O yüzden, daha önce de belirttiğim gibi ilişkilerin son derece sağlam bir zemine oturduğunu düşünüyorum. Xinhua Haber Ajansı

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