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Aktüel Çin, Afrika ülkelerine doktor göndermeyi sürdürüyor
Aktüel

Çin, Afrika ülkelerine doktor göndermeyi sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-28 16:25:04 -
Çin, Afrika ülkelerine doktor göndermeyi sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Afrika ülkelerinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek veren Çin, yeni bir doktor ekibini Zimbabve'ye gönderdi.

The Herald gazetesinin haberine göre, salgınla mücadeleye destek olacak 10 kişilik ekip, Çin'den ülkenin başkenti Harare'ye geldi.

Zimbabve'de de bir yıl boyunca kalacak Çinli ekibe başkanlık eden Zhuzhou Hastanesinden Dr. Luo Weiqiang, bu ülkede aynı zamanda geleneksel Çin ilaçlarının tanıtımını da yapacaklarını dile getirdi.

Gana, Sierra Leone, Lesotho, Etiyopya ve Cibuti gibi çok sayıda Afrika ülkesine ekipler gönderen Çin, kıtanın salgınla mücadele stratejisinde önemli rol oynuyor.

Zimbabve'de şimdiye kadar yaklaşık 8 bin kişi virüse yakalanırken, 227 kişi hayatını kaybetti.

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