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Çin, ABD’yi enerji borsası ile bitirecek

Çin-ABD ticaret savaşı, Şanghay Uluslararası Enerji Borsasıyla yeni bir boyut aldı. Çin’in bu hamle ile küresel emperyalist ABD’nin hegemonyasına son vereceğini belirten TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener, “Şanghay borsası, kısa sürede artan hacmiyle Amerika’nın korkulu rüyası olacak” dedi.

07 Haziran 2019 Cuma 09:37
Çin, ABD’yi enerji borsası ile bitirecek

Doğu’nun yükselen yıldızı Çin ile ABD arasındaki ticari fay hatları üzerinde görülen soğuk savaş, yeni mecralara taşınıyor. Özellikle uzun vadede ABD’nin küresel ölçekteki petro-dolar hâkimiyetini zafiyete uğratacak bir hamle olan ve geçen yıl faaliyete başlayan INE (Şanghay Uluslararası Enerji Borsası), küresel emperyalist ABD’nin hegemonyasına son verecek gibi görünüyor.

Konuyla ilgili Akit’e değerlendirmede bulunan Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, “INE henüz kurulalı 1 yıl olmasına rağmen, büyük bir ticaret hacmine ulaşmıştır. Bu durum, INE’nin Çin’in ABD’nin petrol hegemonyasını kıracak önemli bir etmen olma sinyallerini verdiğini kanıtlamaktadır” dedi.

Batı’ya karşı üstünlük

Akyener şunları dile getirdi: “Petrol ve doğalgazın arama, üretim, depolama, nakil, rafinaj, satış, pazarlama, diğer servis hizmetleri gibi bütün alanlarında, teknik yeterliliğiyle, finansal kapasitesiyle, düşük maliyetlerle iş yapabilme yeteneğiyle dikkat çeken Çin firmaları dünyanın neredeyse bütün bölgelerinde sektörü elinde tutan başta ABD’li olmak üzere, diğer Batılı firmaların karşısında üstünlük sağlamaya başlamışlardır. Özellikle uzun vadede ABD’nin küresel ölçekteki petro-dolar hâkimiyetini zafiyete uğratacak bir hamle olan ve geçen yıl faaliyete başlayan INE (Şanghay Uluslararası Enerji Borsası), bu minvalde dikkatle takip edilmelidir. INE henüz kurulalı 1 yıl olmasına rağmen, büyük bir ticaret hacmine ulaşmıştır. Bir yılda, işlem hacmi nezdinde günlük yaklaşık 200.000 lotlara erişen INE, Brent’in 800.000, WTI’ın ise 1.200.000 lotlar civarında olduğu düşünülürse dengeleri değiştirmeye başlamıştır. INE bünyesinde dolara ve ABD bankalarına takılmadan ticaret yapabilmek mümkündür. Yani ABD’nin ambargolarından etkilenmeyecek bir model.

İpek Yolu Projesi

İki dev enerji tüketicisi olan Çin ve Hindistan’ın, doğalgazda ve petrol konusunda iş birliği yapmak için adımlar atmaya başladığına dikkat çeken Akyener, şöyle devam etti: “Çin’in öncülüğünde devam eden bu dev adımlar, İpek Yolu Projesini destekleyen birçok Batılı ülke ve Pentagon ile çıkar çatışmasına giren küresel finans baronları nezdinde de kabul görmektedir. ABD bu alanda da hâkimiyetini kaybetmemek için yeni ambargolar, darbe girişimleri gibi haklı olmayan hamlelere başvurmakta ve küresel huzursuzluğu tırmandırmaktadır.

Türkiye de yer alabilir

Ülkemiz de bu süreci dikkatli yönetmek zorundadır” uyarısını yapan Akyener, “Yukarıda ifade edilen ‘oilbuyersclup’ şeklindeki yapılanmalarda Türkiye’nin de yer alması söz konusu olabilecektir. Ayrıca yerel para birimleri ile ticaret hususu da ülkemizin bir devlet politikası olarak kabul ettiği yaklaşımlardan sayılabilecektir. Türkiye içinden geçilen bu kırılgan süreci iyi yöneterek, zor koşullarda oluşan fırsatları iyi değerlendirmelidir” dedi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 09:37
  1. Çin
  2. ABD
  3. INE (Şanghay Uluslararası Enerji Borsası)
  4. Akit
  5. Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener
  6. Hindistan
  7. doğalgaz
  8. İpek Yolu Projesi

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